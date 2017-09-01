ضمن فعاليات صيف المندق ٣٨ “الطيران الشراعي” يحلق في سماء المندق ثالث أيام العيد

تنطلق فعاليات الطيران الشراعي بمحافظة المندق ضمن فعاليات صيف المندق ٣٨ وذلك مساء بعد غد الأحد ١٢/١٢ ويستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة فريق الطيران الشراعي ، وأوضح المشرف على الفعالية محمد عيضه الخزمري أن محافظ المندق صالح بن محمد القلطي وجه أن تكون فعالية الطيران الشراعي متزامنة مع ايام عيد الأضحى المبارك لتكون من الفعاليات التي تقدم لاهالي محافظة المندق .

واضاف الخزمري أن هذه الفعالية تأتي تزامنا مع ايام العيد المبارك تواصلا للفعاليات النوعية التي قُدمت خلال مهرجان الصيف حيث قدمت المندق عدد من الفعاليات التي لاقت استحسان الزوار وحضيت بإقبال كبير من الزوار .

وعن مدة الفعالية وآليتها أوضح أن الفعالية ستنطلق مساء يوم بعد غد الاحد وتستمر لمدة خمسة ايام تشارك خلالها خمس طائرات شراعية بفريق محترف بالطيران الشراعي والذي درس طبيعة المحافظة وأجرى دراسات الطقس حتى يتمكن الفريق من الطيران بسلام ، وعن مشاركة الجمهور في التحليق في سماء المحافظة اوضح انه سيسمح للجمهور بالمشاركة في التحليق مع الفريق في سماء المحافظة حيث تقرر أن تعبر الطائرات الشراعية اجواء المحافظة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية واستكشافها من ارتفاع مناسب يسمح برؤية المحافظة من الأعلى فيما قدم الدعوة لمحبي التصوير الجوي بمرافقة فريق الطيران والتقاط الصور الجوية للمحافظة .

مشيرا الى أن الفريق المخصص للطيران ابدى اعجابه الشديد بالمناظر الطبيعية بالمحافظة ومقدما شكره لمحافظ المندق الذي حرص منذ انطلاقة مهرجان صيف المندق على تعزيز الفعاليات النوعية التي تهدف الى تقديم المتعة والفائدة لزوار المحافظة .