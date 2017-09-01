 الأمير خالد الفيصل يستقبل رئيس بعثة الحج الهندية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الأمير خالد الفيصل يستقبل رئيس بعثة الحج الهندية

الأمير خالد الفيصل يستقبل رئيس بعثة الحج الهندية
المناطق _ واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في مقر الإمارة بمنى اليوم,وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس بعثة الحج الهندية ام جيه أكبر ،والوفد المرافق له.
وخلال الاستقبال الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رحب سمو الأمير خالد الفيصل بالوزير الهندي ومرافقيه وبجميع ضيوف الرحمن القادمين من شتى أنحاء العالم لأداء مناسك الحج، موكداً أن المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، تسخر إمكاناتها كافة لخدمة الإسلام والمسلمين، سائلا الله تعالى للجميع القبول وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين بحول الله.
من جهته عبر رئيس البعثة الهندية للحج، عن شكره وتقديره لحكومة المملكة على الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن.

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