 محافظة العارضة تصدر تقريرا عن أعمال وانجاز لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محافظة العارضة تصدر تقريرا عن أعمال وانجاز لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات

محافظة العارضة تصدر تقريرا عن أعمال وانجاز لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات
المناطق _ العارضة
أصدرت محافظة العارضة اليوم تقريرا عن  إنجاز اعمال لجنه مراقبه الاراضي وأزاله التعديات بمحافظه العارضه وذلك بناء على توجيه صاحب السمو الملكي صاحب السمو الملكي محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي صاحب السمو الملكي محمد بن عبد العزيز نائب امير منطقة جازان ، القاضي بمنع وازالة كافة الاعتداءات على الاراضي الحكوميه والمخططات العشوائيه التي تعيق النمو العمراني حيث تم شخوص لجنه التعديات بمشاركه البلديه والدوريات الامنية على عدة مواقع بالمحافظه وذلك بإشراف مباشر من قبل محافظ العارضه أ. نايف بن لبده حيث لوحظ اثناء الاجازة الرسمية لعيد الاضحى قيام بعض المخططات عشوائية  والبناء العشوائي وبيع الاراضي على المواطنين دون اخذ الموافقه الرسميه على المخططات من قبل الجهات الحكوميه حيث تم ازاله خمسة مخططات عشوائية وذلك بمعدات البلديه ومشاركه رئيس قسم التعديات بالمحافظه ورئيس قسم الشؤون الفنيه بالبلدية  ومسانده أفراد شرطه العارضه ومسانده أفراد من فرقه المجاهدين بالعارضة والتي ساهمت مشكوره أمنيا  في إنجاز اعمال اللجنه ولا تزال الإزالة مستمرة  للقضاء على العشوائية  وكذلك القضاء على الاعتداء على الاراضي الحكوميه بالمحافظه والمراكز التابعة لها حسب الانظمه والتعليمات.

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