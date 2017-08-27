أمير جازان بالنيابة ينقل تهاني خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى للجنود المرابطين في الحد الجنوبي

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم , تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك , إلى منسوبي القوات المسلحة المرابطين بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وكان في استقبال سموه قائد قوة جازان اللواء الركن محمد بن عبدالله القحطاني , حيث التقى سموه بضباط وأفراد ومنسوبي القوات المسلحة المرابطين في الحد الجنوبي , مقدما التهنئة لهم بهذه المناسبة السعيدة , مؤكدا اعتزاز ولاة الأمر – أيدهم الله – واعتزاز كافة أبناء الوطن بما يسطره رجال القوات المسلحة من تضحيات وبطولات في سبيل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين , والحفاظ على أمن الوطن واستقراره , والذود عنه ضد الأعداء , ليظل هذا الوطن الغالي واحة للأمن والأمان – بإذن الله تعالى -.

كما استمع سموه إلى عرض من قائد الكتيبة العسكرية العقيد الركن حمود بن عبدالله القحطاني عن أبرز المهام والواجبات المناطة بهم في الدفاع عن الوطن , مؤكدا أن كافة منسوبي القوات المسلحة يلبّون نداء الواجب بكل فخر لأداء أمانة الحفاظ على أمن الوطن ومقدساته الطاهرة ومكتسباته , مشددا على الروح المعنوية العالية لكافة المرابطين من ضباط وضباط صف وأفراد , خاصة وهم يقضون أيام عيد الأضحى المبارك بكل فخر في رباطهم خدمة للدين والوطن .

من جهة أخرى نقل سمو أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – إلى منسوبي حرس الحدود المرابطين في الحد الجنوبي بمنطقة جازان , حيث كان في استقبال سموه قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محيّا بن عطا الله العتيبي .

والتقى سموه خلال زيارة المعايدة بضباط وأفراد ومنسوبي حرس الحدود المرابطين , مستمعا سموه إلى إيجاز عسكري من قائد قطاع حرس الحدود في الطوال العقيد الركن إبراهيم بن أبكر شراحيلي عن أبرز المهام التي ينفذها القطاع في حفظ حدود الوطن لتكون آمنة مستقرة , مؤكدا أن كافة رجال حرس الحدود ضباطا وضباط صف وأفراد يقفون صفا واحدا وبهمّة عالية وروح وثّابة للدفاع عن حدود الوطن الغالي .

كما تفقد سموه إحدى نقاط حرس الحدود الأمامية , مطلعا على المهام التي ينفذها رجال حرس الحدود الأوفياء للدفاع عن الوطن .

وأثنى سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على الروح المعنوية العالية لكافة المرابطين , والتضحيات التي قدمها منسوبوا حرس الحدود في سبيل رفع راية التوحيد خفاقة , ودفاعا عن مقدسات الوطن ووحدته , وحماية حدوده ضد الأعداء , داعيا الله تعالى أن يمن على جنودنا المرابطين بالنصر والتمكين وأن يعيد مناسبة عيد الأضحى المبارك بالخير والنماء على الوطن الغالي , في ظل قيادتنا الحكيمة .

.