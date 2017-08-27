 مستشفى صبيا : استقبل “٣٢ ” حالة قطع بـ ” الأيدي ” اول ايام عيد الاضحى المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مستشفى صبيا : استقبل “٣٢ ” حالة قطع بـ ” الأيدي ” اول ايام عيد الاضحى المبارك

مستشفى صبيا : استقبل “٣٢ ” حالة قطع بـ ” الأيدي ” اول ايام عيد الاضحى المبارك
المناطق _ أمل بهكلي

استقبل مستشفى محافظة صبيا العام أول أيام عيد الأضحى عدد ” ٣٢ ” حالة قطع بـ ” الأيدي” نتيجة الاستخدام الخاطئ لـ الأدوات الحادة المستخدمة في ذبح الأضاحي .

وأوضح مدير مستشفى صبيا العام الدكتور علي بن مفرح الشعواني ان الطاقم الطبي بقسم الطوارئ قدم العلاج الطارئ لـ عدد “٣٢” حاله تعرضت لإصابات قطع في الأوردة والشرايين و الأربطة بـ” الأيدي ” نتيجة الاستخدام الخاطئ لـ الادوات الحادة التي تستخدم عند عملية ذبح الأضاحي ،

وبين أنه تمت متابعة كافة الحالات بعد تقديم العلاجات الطارئة من قبل الفريق الطبي بقيادة المدير الطبي استشاري الجراحة العامة الدكتور حسين بن إبراهيم القاصر  ، حيث تم تنويم عدد “٣ ” حالات ، وخروج باقي الحالات بعد ان تلقوا كافة الإسعافات الطبية بقسم الطوارئ بمستشفى صبيا العام ، مهيبآ الجميع بأخذ الحيطة والحذر عند استخدام الآلات الحادة خصوصآ بأيام عيد الأضحى المبارك

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