مستشفى صبيا : استقبل “٣٢ ” حالة قطع بـ ” الأيدي ” اول ايام عيد الاضحى المبارك

استقبل مستشفى محافظة صبيا العام أول أيام عيد الأضحى عدد ” ٣٢ ” حالة قطع بـ ” الأيدي” نتيجة الاستخدام الخاطئ لـ الأدوات الحادة المستخدمة في ذبح الأضاحي .

وأوضح مدير مستشفى صبيا العام الدكتور علي بن مفرح الشعواني ان الطاقم الطبي بقسم الطوارئ قدم العلاج الطارئ لـ عدد “٣٢” حاله تعرضت لإصابات قطع في الأوردة والشرايين و الأربطة بـ” الأيدي ” نتيجة الاستخدام الخاطئ لـ الادوات الحادة التي تستخدم عند عملية ذبح الأضاحي ،

وبين أنه تمت متابعة كافة الحالات بعد تقديم العلاجات الطارئة من قبل الفريق الطبي بقيادة المدير الطبي استشاري الجراحة العامة الدكتور حسين بن إبراهيم القاصر ، حيث تم تنويم عدد “٣ ” حالات ، وخروج باقي الحالات بعد ان تلقوا كافة الإسعافات الطبية بقسم الطوارئ بمستشفى صبيا العام ، مهيبآ الجميع بأخذ الحيطة والحذر عند استخدام الآلات الحادة خصوصآ بأيام عيد الأضحى المبارك