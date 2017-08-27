 حاجة مصرية من سرير التنويم: جهود المملكة بلسم للجميع والصحة ترعانا بعطف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حاجة مصرية من سرير التنويم: جهود المملكة بلسم للجميع والصحة ترعانا بعطف مستشفى صبيا : استقبل “٣٢ ” حالة قطع بـ ” الأيدي ” اول ايام عيد الاضحى المبارك الخارجية الروسية: الأمن الأمريكي يعتزم تفتيش قنصلينا في سان فرانسيسكو وشقق موظفيها غدا أمير جازان بالنيابة ينقل تهاني خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى للجنود المرابطين في الحد الجنوبي محافظة العارضة تصدر تقريرا عن أعمال وانجاز لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات عبدالله علي آل ثاني: كل عام وإخواني وأبنائي وقطر العزيزة بألف خير قرابة الـ6 آلاف كاميرا يوظفها مركز القيادة والسيطرة لسلامة وأمن الحجيج الأمير خالد الفيصل يستقبل رئيس بعثة الحج الهندية ضمن فعاليات صيف المندق ٣٨ “الطيران الشراعي” يحلق في سماء المندق ثالث أيام العيد توثيق بعدسات ضيوف الرحمن لسلاسلة ومرونة الحج أمير القصيم: شعب المملكة ذهب وأبنائها نفوسهم تنبع بكل خير خدمة لضيوفها أمير مكة يستقبل نائب وزير مكتب رئاسة الوزراء الماليزية للشؤون الاسلامية والحج

حاجة مصرية من سرير التنويم: جهود المملكة بلسم للجميع والصحة ترعانا بعطف

حاجة مصرية من سرير التنويم: جهود المملكة بلسم للجميع والصحة ترعانا بعطف
المناطق _ واس

ثمنت حاجة من الجنسية المصرية “ترقد على السرير الأبيض بمستشفى منى الطوارئ أثر تعرضها لأزمة حادة ضيق في التنفس وإجهاد عالي خلال تأديتها لمنسك الحج”, جهود المملكة بتقديم الخدمات الإنسانية من رعاية واهتمام معربة عن سعادتها وهي تحظي بالرعاية الصحية التي خففت عنها الألم .
ولم تخفي الحاجة مسعده مصطفى عبدالرزاق البالغة من العمر 80 عاما, دموع الفرح من عينيه وهي تروي قصة قدومها للحج بعد أن بلغت الثمانين عاما وهو ما قد يعيقها عن الحج ولكن لطف المملكة حكومة وشعبا واهتمامهم بضيوف الرحمن ، جعلها سعيده بأن تؤدي الفريضة بيسر وسهولة ،رغم وجود بعض الأعراض الصحية.
وأوضحت الصحة أن المريضة تعرضت لبعض الأزمات الحادة التنفسية وتم إخضاعها للعلاج وتقديم الرعاية المتكاملة وحالتها مستقره صحيا .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>