حاجة مصرية من سرير التنويم: جهود المملكة بلسم للجميع والصحة ترعانا بعطف

ثمنت حاجة من الجنسية المصرية “ترقد على السرير الأبيض بمستشفى منى الطوارئ أثر تعرضها لأزمة حادة ضيق في التنفس وإجهاد عالي خلال تأديتها لمنسك الحج”, جهود المملكة بتقديم الخدمات الإنسانية من رعاية واهتمام معربة عن سعادتها وهي تحظي بالرعاية الصحية التي خففت عنها الألم .

ولم تخفي الحاجة مسعده مصطفى عبدالرزاق البالغة من العمر 80 عاما, دموع الفرح من عينيه وهي تروي قصة قدومها للحج بعد أن بلغت الثمانين عاما وهو ما قد يعيقها عن الحج ولكن لطف المملكة حكومة وشعبا واهتمامهم بضيوف الرحمن ، جعلها سعيده بأن تؤدي الفريضة بيسر وسهولة ،رغم وجود بعض الأعراض الصحية.

وأوضحت الصحة أن المريضة تعرضت لبعض الأزمات الحادة التنفسية وتم إخضاعها للعلاج وتقديم الرعاية المتكاملة وحالتها مستقره صحيا .