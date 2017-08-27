أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة العيد بجامع خادم الحرمين

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة صباح البوم صلاة عيدالأضحى المبارك وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين في مدينة جيزان .

وأمّ المصلين رئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري الذي دعا المسلمين إلى تقوى الله عز وجل فيالسر والعلن والمحافظة على الصلوات في أوقاتها وإخراج الزكاة والمداومة على فعل الطاعات والأعمال الصالحة ، وأشار إلىهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية التي تُعد من أعظم ما يتقرب به المسلم في هذا اليوم المبارك بعد خروجه منالمصلى إحياءاً لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام وإتباعا لسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ، مبينًا الشروط الواجبتوافرها في الأضاحى من حيث الصحة والسن ووقت الذبح أو النحر وبقية الشروط المتعلقة بصحة إخراجها وقبولها.

وحث المصلين على زيارة الأقارب وصلة الأرحام والبر بالوالدين والإكثار من التسبيح والاستغفار لله عز وجل .

واختتم العامري خطبته بدعاء اللـــَّه تعالى أن يحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الكائدين ، وأن يديم عليها عزها بدين الإسلاموتحت راية التوحيد ، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل شر .

كما أقيمت صلاة عيد الاضحى المبارك في جميع محافظات ومراكز وقرى وهجر منطقة جازان .