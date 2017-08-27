 وزير الشؤون البلدية والقروية يفتتح مشروع طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وزير الشؤون البلدية والقروية يفتتح مشروع طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة

وزير الشؤون البلدية والقروية يفتتح مشروع طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة
المناطق _ واس

واصل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، اليوم، جولاته الميدانية والتفقدية في العاصمة والمشاعر المقدسة، للوقوف على سير المشروعات التي نفذتها الوزارة في مكة المكرمة ، والاطمئنان على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين ولحجاج بيت الله الحرام .
واستهل معالي المهندس آل الشيخ جولته الميدانية، بافتتاح طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة (الجزء من طريق جدة- مكة السريع إلى نهاية طريق المدينة المنورة السريع)، حيث اطلع خلالها على خطة أمانة العاصمة المقدسة للاستفادة القصوى من الطريق لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الكثافة التي تشهدها مكة المكرمة خلال موسم الحج الذي يشهد كثافةً سكانية وازدحامًا في الطرق والشوارع الرئيسيّة خلال موسم الحج الحالي .
ويبلغ طول الطريق الدائري الرابع 65 كيلو متراً نفّذ منه حتى الآن 42 كيلو متراً، وبلغت كمية القطع الصخري 12 مليون متر مكعب، حيث يشتمل الطريق على 11 مشروعاً أنجز منها أربعة مشاريع والمتبقي تحت التنفيذ سبعة مشاريع ويحتوي على 10 تقاطعات رئيسة، فيما تم تنفيذ 16 جسراً على الطريق ذاته .
ويربط مشروع الطريق الدائري الرابع جميع مداخل مكة المكرمة الرئيسية عن طريق تقاطعات حرة الحركة، ويعمل على تخفيف ضغط الحركة المرورية على الطريق الدائري الثالث والطرقات داخل العاصمة المقدسة، وقد صمم وفق أعلى المواصفات وينسجم مع البيئة العمرانية، حيث يسهم في تقليل مستوى التلوث والإزعاج، وأخذ في الاعتبار قبل تنفيذه أساليب النقل المختلفة وتوفير سرعات وساعات مرورية عالية وتأمين سهولة الانتقال وبمستويات عالية من الجودة .

كما قام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، بزيارة مجازر مشروع المملكة، ووقف خلالها على التجارب الحيّة لأعمال موسم الحج 1438هــ .
ثم توجه معاليه عقب ذلك، إلى إدارة الكوارث، واطلع على خططها في موسم الحج، ثم زار مخيم جمعية الكشافة العربية السعودية المشاركين مع أمانة العاصمة المقدسة، واستمع إلى عرض موجز حول مشاركة الكشافة، مشيداً بالتعاون الكبير بين الوزارة وجمعية الكشافة في كثير من المجالات وخاصةً في موسم الحج.
وأشار معاليه في ختام جولته إلى أن العاصمة المقدسة والمشاعر تشهد كل عام، تنفيذ العديد من المشروعات والخدمات بفضل الله ثم بفضل الدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع البلدي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – لتسخير جميع الإمكانات لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير جميع سبل الراحة لهم.

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