ضمن مبادرة “منصورين” أمانة جازان تعايد المرابطين على الحد الجنوبي

وزارة الشؤون القروية والبلدية لدعم الجنود المرابطين البواسل في الحد الجنوبي عايد أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك عدد من الوحدات العسكرية المرابطة في الخطوط الأمامية بمحافظة الحرث “الخوبة”، بحضور محافظ محافظة الحرث سفر الشهراني، ورئيس بلدية الحرث المهندس أحمد مجيري.

وأوضح أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع أن زيارة الجنود المرابطين تأتي ضمن برنامج مبادرة ” منصورين ” والتي تنفذه وزارة الشؤون القروية والبلدية لدعم الجنود المرابطين بالحدود. مبينا بان مشاركة المرابطين الأشاوس والوقوف معهم واجب على الجميع، مؤكدا على ارتفاع الروح المعنوية التي يتمتع بها الجنود، وبسالتهم في حماية الوطن، وردع الأعداء.

وبين الشائع إلى وبادرة “منصورين” تنص على فتح مكاتب خاصة في بلديات الحد الجنوبي لإنهاء معاملات المرابطين.

مضيفا بأن أمانة المنطقة تسعى إلى تطوير المبادرة لكي تكون أمانة المنطقة تتكفل بإنهاء معاملات المرابطين في أي منطقة من مناطق المملكة .