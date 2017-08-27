 ضمن مبادرة “منصورين” أمانة جازان تعايد المرابطين على الحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ضمن مبادرة “منصورين” أمانة جازان تعايد المرابطين على الحد الجنوبي وزير الشؤون البلدية والقروية يفتتح مشروع طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة العيد بجامع خادم الحرمين حاجة مصرية من سرير التنويم: جهود المملكة بلسم للجميع والصحة ترعانا بعطف مستشفى صبيا : استقبل “٣٢ ” حالة قطع بـ ” الأيدي ” اول ايام عيد الاضحى المبارك الخارجية الروسية: الأمن الأمريكي يعتزم تفتيش قنصلينا في سان فرانسيسكو وشقق موظفيها غدا أمير جازان بالنيابة ينقل تهاني خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى للجنود المرابطين في الحد الجنوبي محافظة العارضة تصدر تقريرا عن أعمال وانجاز لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات عبدالله علي آل ثاني: كل عام وإخواني وأبنائي وقطر العزيزة بألف خير قرابة الـ6 آلاف كاميرا يوظفها مركز القيادة والسيطرة لسلامة وأمن الحجيج الأمير خالد الفيصل يستقبل رئيس بعثة الحج الهندية ضمن فعاليات صيف المندق ٣٨ “الطيران الشراعي” يحلق في سماء المندق ثالث أيام العيد

ضمن مبادرة “منصورين” أمانة جازان تعايد المرابطين على الحد الجنوبي

ضمن مبادرة “منصورين” أمانة جازان تعايد المرابطين على الحد الجنوبي
المناطق _ جازان

وزارة الشؤون القروية والبلدية لدعم الجنود المرابطين البواسل في الحد الجنوبي عايد أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع  اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك عدد من الوحدات العسكرية المرابطة في الخطوط الأمامية بمحافظة الحرث “الخوبة”، بحضور محافظ محافظة الحرث سفر الشهراني، ورئيس بلدية الحرث المهندس أحمد مجيري.

وأوضح أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع أن زيارة الجنود المرابطين تأتي ضمن برنامج مبادرة ” منصورين ” والتي تنفذه وزارة الشؤون القروية والبلدية لدعم الجنود المرابطين بالحدود. مبينا بان مشاركة المرابطين الأشاوس والوقوف معهم واجب على الجميع، مؤكدا على ارتفاع الروح المعنوية التي يتمتع بها الجنود، وبسالتهم  في حماية الوطن، وردع الأعداء.

وبين الشائع  إلى وبادرة “منصورين” تنص على فتح مكاتب خاصة في بلديات الحد الجنوبي لإنهاء معاملات المرابطين.

مضيفا بأن أمانة المنطقة تسعى إلى تطوير المبادرة لكي تكون أمانة المنطقة تتكفل بإنهاء معاملات المرابطين في أي منطقة من مناطق المملكة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>