 التجارة: ضبط أكثر من 67 ألف سلعة غذائية واستهلاكية مخالفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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التجارة: ضبط أكثر من 67 ألف سلعة غذائية واستهلاكية مخالفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

التجارة: ضبط أكثر من 67 ألف سلعة غذائية واستهلاكية مخالفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
المناطق _ مكة المكرمة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ 1259 جولة تفتيشية من غرة شهر ذي الحجة وحتى يوم أمس في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للتحقق من جودة السلع التموينية المعروضة لحجاج بيت الله الحرام وضمان عدم وجود ما يشكل خطراً على سلامة المستهلك.

وأوضحت في إحصائيتها اليوم، أن الجولات شملت 899 مخبزا ومبسطا ، و360 شاحنة مبردة ثابتة ومتجولة ، فيما أسفرت نتائج الجولة عن ضبط أكثر من 67 ألف سلعة غذائية واستهلاكية مخالفة وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.

كما تم تحرير 212 غرامة تجارية فورية، بينما تواصل الفرق الرقابية بالوزارة تنفيذ العديد من المهام المناطة بها في موسم حج هذا العام كالإشراف على منافذ البيع ، والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية.

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