 سمو الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل وقائد القوات البرية يعايد المرابطين وقوات التحالف في كل من نجران وجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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سمو الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل وقائد القوات البرية يعايد المرابطين وقوات التحالف في كل من نجران وجازان التجارة: ضبط أكثر من 67 ألف سلعة غذائية واستهلاكية مخالفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن مبادرة “منصورين” أمانة جازان تعايد المرابطين على الحد الجنوبي وزير الشؤون البلدية والقروية يفتتح مشروع طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة العيد بجامع خادم الحرمين حاجة مصرية من سرير التنويم: جهود المملكة بلسم للجميع والصحة ترعانا بعطف مستشفى صبيا : استقبل “٣٢ ” حالة قطع بـ ” الأيدي ” اول ايام عيد الاضحى المبارك الخارجية الروسية: الأمن الأمريكي يعتزم تفتيش قنصلينا في سان فرانسيسكو وشقق موظفيها غدا أمير جازان بالنيابة ينقل تهاني خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى للجنود المرابطين في الحد الجنوبي محافظة العارضة تصدر تقريرا عن أعمال وانجاز لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات عبدالله علي آل ثاني: كل عام وإخواني وأبنائي وقطر العزيزة بألف خير قرابة الـ6 آلاف كاميرا يوظفها مركز القيادة والسيطرة لسلامة وأمن الحجيج

سمو الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل وقائد القوات البرية يعايد المرابطين وقوات التحالف في كل من نجران وجازان

سمو الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل وقائد القوات البرية يعايد المرابطين وقوات التحالف في كل من نجران وجازان
المناطق _ واس

نقل صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل وقائد القوات البرية تهاني وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وسمو ولي عهده الأمين لمنسوبي القوات المسلحة وقوات التحالف المرابطين على الحدود في نجران وجازان بمناسبة عيد الاضحى المبارك .

وقد أدى سموه صلاة العيد اليوم مع ضباط وأفراد القوات المسلحة بنجران ثم تناول الجميع وجبة الأفطار التي أقامها سموه بهذه المناسبة السعيدة.

ثم غادر سموه إلى جازان لتهنئة المرابطين حيث التقى ضباط وضباط الصف وعدد من ضباط وضباط الصف لقوات التحالف ثم تناول الجميع وجبة الأفطار التي أقامها سموه بهذه المناسبة.

وأكد سمو قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل وقائد القوات البرية للمرابطين فخر واعتزاز كل المواطنين ببطولات وتضحيات المرابطين على الحدود, موضحًا أنه في كل مناسبة وطنية يتجدد فخر كل السعوديين بكم، واعتزازهم ببطولاتكم وانتصاراتكم، فلكم تحية إجلال وإكبار وتعظيم على ما تقدمونه من تضحيات في سبيل دينكم ثم رفعة وطنكم ، سائلا المولى أن يعيد هذه المناسبة على القيادة وعلى الوطن والمواطن، بالعز والتمكين والنصر المبين إن شاء الله.

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