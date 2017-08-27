سمو الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل وقائد القوات البرية يعايد المرابطين وقوات التحالف في كل من نجران وجازان

نقل صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل وقائد القوات البرية تهاني وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وسمو ولي عهده الأمين لمنسوبي القوات المسلحة وقوات التحالف المرابطين على الحدود في نجران وجازان بمناسبة عيد الاضحى المبارك .

وقد أدى سموه صلاة العيد اليوم مع ضباط وأفراد القوات المسلحة بنجران ثم تناول الجميع وجبة الأفطار التي أقامها سموه بهذه المناسبة السعيدة.

ثم غادر سموه إلى جازان لتهنئة المرابطين حيث التقى ضباط وضباط الصف وعدد من ضباط وضباط الصف لقوات التحالف ثم تناول الجميع وجبة الأفطار التي أقامها سموه بهذه المناسبة.

وأكد سمو قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل وقائد القوات البرية للمرابطين فخر واعتزاز كل المواطنين ببطولات وتضحيات المرابطين على الحدود, موضحًا أنه في كل مناسبة وطنية يتجدد فخر كل السعوديين بكم، واعتزازهم ببطولاتكم وانتصاراتكم، فلكم تحية إجلال وإكبار وتعظيم على ما تقدمونه من تضحيات في سبيل دينكم ثم رفعة وطنكم ، سائلا المولى أن يعيد هذه المناسبة على القيادة وعلى الوطن والمواطن، بالعز والتمكين والنصر المبين إن شاء الله.