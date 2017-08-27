 الجيش اليمني يُحرر ثلاثة مواقع استراتيجية ويقضي على 21 انقلابيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجيش اليمني يُحرر ثلاثة مواقع استراتيجية ويقضي على 21 انقلابيا سمو الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل وقائد القوات البرية يعايد المرابطين وقوات التحالف في كل من نجران وجازان التجارة: ضبط أكثر من 67 ألف سلعة غذائية واستهلاكية مخالفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن مبادرة “منصورين” أمانة جازان تعايد المرابطين على الحد الجنوبي وزير الشؤون البلدية والقروية يفتتح مشروع طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة العيد بجامع خادم الحرمين حاجة مصرية من سرير التنويم: جهود المملكة بلسم للجميع والصحة ترعانا بعطف مستشفى صبيا : استقبل “٣٢ ” حالة قطع بـ ” الأيدي ” اول ايام عيد الاضحى المبارك الخارجية الروسية: الأمن الأمريكي يعتزم تفتيش قنصلينا في سان فرانسيسكو وشقق موظفيها غدا أمير جازان بالنيابة ينقل تهاني خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى للجنود المرابطين في الحد الجنوبي محافظة العارضة تصدر تقريرا عن أعمال وانجاز لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات عبدالله علي آل ثاني: كل عام وإخواني وأبنائي وقطر العزيزة بألف خير

الجيش اليمني يُحرر ثلاثة مواقع استراتيجية ويقضي على 21 انقلابيا

الجيش اليمني يُحرر ثلاثة مواقع استراتيجية ويقضي على 21 انقلابيا
المناطق _ عدن

استعاد الجيش الوطني اليمني ثلاثة مواقع استراتيجية إثر معارك ضارية خاضها مع المليشيا الانقلابية اليوم شمال غربي محافظة شبوة ولقي خلالها 21 من عناصر المليشيا مصرعهم فيما أصيب سبعة آخرون وأسر اثنين .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر ميدانية قولها إن جنود اللواء 19 مشاة تصدوا لثاني هجوم مباغت شنته المليشيا الانقلابية على مواقع “المحكمة والعرق والعكيد” جنوب عسيلان في أقل من 72 ساعة من الهجوم الأول عليها .

وتمكن الجيش الوطني اليمني مسنودًا بالتحالف العربي من تحقيق النصر وتحرير المواقع من قبضتهم .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>