الجيش اليمني يُحرر ثلاثة مواقع استراتيجية ويقضي على 21 انقلابيا

استعاد الجيش الوطني اليمني ثلاثة مواقع استراتيجية إثر معارك ضارية خاضها مع المليشيا الانقلابية اليوم شمال غربي محافظة شبوة ولقي خلالها 21 من عناصر المليشيا مصرعهم فيما أصيب سبعة آخرون وأسر اثنين .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر ميدانية قولها إن جنود اللواء 19 مشاة تصدوا لثاني هجوم مباغت شنته المليشيا الانقلابية على مواقع “المحكمة والعرق والعكيد” جنوب عسيلان في أقل من 72 ساعة من الهجوم الأول عليها .

وتمكن الجيش الوطني اليمني مسنودًا بالتحالف العربي من تحقيق النصر وتحرير المواقع من قبضتهم .