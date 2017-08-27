‏‫أمير جازان بالنيابة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك ويعايد الشيخ شيبان رئيس محكمة الاستئناف والمرضى ونزلاء التأهيل الشامل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، بقصر الإمارة اليوم ، مديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة ورجال الأعمال والإعلاميين والمشايخ ، وجموعًا من أهالي المنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك . وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة ، رافعا التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما اللـــَّه – منوهًا بالخدمات التي تقدمها قطاعات الدولة كافة لخدمة ضيوف الرحمن والعمل على راحتهم وتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ، سائلًا الله تعالى أن يمنّ على الحجيج بإكمال مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والأمان وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الجميع باليمن والخير والبركات . حضر الاستقبال معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، ورئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري ، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق محمد بن سعيد الحجري وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين .

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعايد الشيخ العامري كما قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، بزيارة معايدة لرئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري , قدم خلالها التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وبادل الشيخ العامري سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد التهنئة بهذه المناسبة , سائلاً الله تعالى أن يمنّ على حجاج بيت الله الحرام بإكمال مناسك حجهم بكل يسر وسهولة , وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وهي ترفل بالخير والعزة ، وأن يحفظ لبلادنا المباركة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة .