 ‏‫أمير جازان بالنيابة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك ويعايد الشيخ شيبان رئيس محكمة الاستئناف والمرضى ونزلاء التأهيل الشامل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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‏‫أمير جازان بالنيابة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك ويعايد الشيخ شيبان رئيس محكمة الاستئناف والمرضى ونزلاء التأهيل الشامل

‏‫أمير جازان بالنيابة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك ويعايد الشيخ شيبان رئيس محكمة الاستئناف والمرضى ونزلاء التأهيل الشامل
المناطق _ أمل بهكلي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز  بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، بقصر الإمارة اليوم ، مديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة ورجال الأعمال والإعلاميين والمشايخ ، وجموعًا من أهالي المنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك . وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة ، رافعا التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان  إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما اللـــَّه – منوهًا بالخدمات التي تقدمها قطاعات الدولة كافة لخدمة ضيوف الرحمن والعمل على راحتهم وتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ، سائلًا الله تعالى أن يمنّ على الحجيج بإكمال مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والأمان وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الجميع باليمن والخير والبركات . حضر الاستقبال معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، ورئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري ، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق محمد بن سعيد الحجري وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين .
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يعايد الشيخ العامري

كما قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز  بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، بزيارة معايدة لرئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري , قدم خلالها التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .
وبادل الشيخ العامري سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد التهنئة بهذه المناسبة , سائلاً الله تعالى أن يمنّ على حجاج بيت الله الحرام بإكمال مناسك حجهم بكل يسر وسهولة , وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وهي ترفل بالخير والعزة ، وأن يحفظ لبلادنا المباركة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة .

 يعايد المرضى ونزلاء التأهيل الشامل بجازان

كما قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، بزيارة معايدة للمرضى المنومين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بجازان, حيث كان في استقباله بمقر المستشفى مدير عام صحة جازان الدكتور عائض بن عبدالله الشهراني.
وقدم سموه التهنئة للمرضى في مختلف الأقسام الطبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك, مقدماً باقات الورود, ومتمنياً الشفاء العاجل لهم ليتمكنوا من قضاء أيام العيد بين أهاليهم, فيما قدم مدير مستشفى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الدكتور محمد بن علي فقيه عرضاً عن أبرز الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى وأبرز التخصصات التي يضمها.
من جهة أخرى قام سموه بزيارة معايدة مماثلة إلى مركز التأهيل الشامل بجازان, حيث كان في استقباله بمقر المركز مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي ومنسوبي المركز.
وقدم سموه التهنئة لنزلاء المركز, مستمعاً إلى عرض من مدير مركز التأهيل الشامل أحمد أبو شرحة عن أبرز الخدمات الطبية والتأهيلية والاجتماعية التي يقدمها المركز للنزلاء البالغ عددهم 144 نزيلاً.
كما قام سموه بزيارة معايدة لنزلاء دار رعاية المسنين, مقدماً التهنئة للنزلاء , فيما قدم مدير الدار راعي التليدي عرضاً عن مختلف الخدمات التي تقدمها دار رعاية المسنين للنزلاء البالغ عددهم 21 نزيلاً و 9 نزيلات.
وسأل سموه الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الجميع باليمن والخير والبركات والسلامة للجميع.

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