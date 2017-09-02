شركة المياه الوطنية تضخ لأول مرة أكثر من 890 ألف م3 من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يوم عرفة

حققت شركة المياه الوطنية لأول مرة كمية قياسية في المياه الموزعة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري بلغت 890 ألف متر مكعب ،بزيادة عن العام الماضي بمقدار 23 %, فيما بلغت كميات المياه المستهلكة يوم الوقوف بمشعر عرفات 331 ألف متر مكعب بزيادة 5‎%‎ عن العام الماضي .

وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي،خلال تفقدة أعمال الشركة والمكلفين بأعمال خدمات المياه في موسم الحج لهذا العام في مواقعهم بمرافق الشركة بمكة المكرمة والمشاعر،أن الشركة تواصل جهودها في ضخ كميات المياه لشبكات مكة المكرمة والمشاعر،لضمان توفير الكميات الكافيه من المياه لجموع الحجيج .

ورفع المهندس الفضلي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ،سائلاً الله – عز وجل – أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات .

واطلع الوزير الفضلي على الوضع التشغيلي لقطاعي المياه والمعالجة البيئية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال يوم عيد الأضحى المبارك والتأكد من تنفيذ الخطط التشغيلية وفق الخطط والبرامج التي وضعت منذ وقت مبكر.