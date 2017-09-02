 حجاج أوربيون يلتقطون صورا لهم بالزي السعودي من المشاعر المقدسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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حجاج أوربيون يلتقطون صورا لهم بالزي السعودي من المشاعر المقدسة

حجاج أوربيون يلتقطون صورا لهم بالزي السعودي من المشاعر المقدسة
المناطق _ عادل الزهراني
عبر  عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج من دولة صربيا الذين تمت استضافتهم هذا العام، ضمن البرنامج، عن محبتهم للمملكة العربية السعودية بطريقتهم الخاصة حيث لبسوا الزي السعودي والتقطوا الصور التذكارية التي أرسلوها لذويهم في بلادهم، بعدما حلوا من إحرامهم ورموا جمرة العقبة في مشهد أثار إعجاب الجميع .

يشار إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة  برنامج نوعي مميز يستضيف من خلاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ذوي الأثر في بلادهم من أهل الإفتاء، والتعليم، والإعلام، وغيرهم من مختلف دول العالم.

الجدير بالذكر أن ضيوف البرنامج العام بلغوا (1300) حاجا وحاجة من (80) دولة من مختلف القارات. إضافة إلى ضيوف فلسطين، ومصر، والسودان، وقطر .

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