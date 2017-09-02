تعرف على أخطر 20 سفاح وقاتل متسلسل عرفهم التاريخ

عرف العالم مجموعة من القتلة والسفاحين، وتطول قائمة الأشخاص الذي اقترفوا جرائم لا نهاية لها. لكن هناك من خطف الأضواء بجرائمه البشعة التي لا يمكن وصفها. فيما يلي 20 من أخطر السفاحين وأكثرهم دموية وشرًا.

1) القاتل المتسلسل زودياك

زودياك قاتل متسلسل أوسع شمال كاليفورنيا قتلًا من ديسمبر عام 1968 حتى أكتوبر عام 1969. وكانت طريقته في الإعلان عن الجريمة، الاتصال بالشرطة، وإرسال رسائل مشفرة إلى وسائل الإعلام، والكشف عن جرائمه، بل ومخططاته في عمليات اغتيال مستقبلية. ادعى قتل 37 شخصًا، إلا أن الصحف أكدت قتل 7 أشخاص. ظلت شخصية زودياك محيرة للجميع إلى وقتنا الحالي، حيث بقيت شخصيته مجهولة، ولم تستطع كل التحريات الوصول إلى معلومات دقيقة قد تُفضي بالإيقاع به.

2) دونالد هنري جاسكينز – قاتل المتنزهين

قتل 80 – 90 شخصًا ما بين تعذيب وتشويه، بدأ بعمليات القتل عام 1969. كان ينتقي الأشخاص المتنزهين في الطرق السريعة الساحلية في جنوب الولايات المتحدة. وقد شهد أحد المقربين لجاسكينز قيامه بقتل شخصين، وأبلغ الشرطة. حُكم عليه بالإعدام، ثم لاحقًا حُكم بالسجن مدى الحياة بدون أي إطلاق سراح مشروط. وخلال فترة وجوده في السجن، قام بقتل أحد السجناء.

3) تسوتومو ميازاكي

عُرف بأسماء كثيرة منها قاتل الفتيات الصغيرات، ودراكولا. والسبب أنه كان يقتل الفتيات الصغيرات، ويمارس أنشطة جنسية بجثثهن بما يُعرف بالنيكروفيليا وهو الانجذاب لممارسة الجنس مع الأموات. كما كان يقوم بشرب الدماء، وقد أكل يد إحدى الضحايا. ولم يكتفِ بذلك، بل كان يحتفظ بأجزاء أجسادهن كتذكارات، كما كان يرسل بطاقات بريدية لذوي الضحايا يصف فيها تفاصيل جريمته. تم إعدام ميازاكي عام 2008 عن عمر 45 عامًا.

4) تيد بندي، مجنون النيكروفيليا

قاتل متسلسل أمريكي، ومغتصب، وخاطف، يهوى مجامعة الموتى. قام بعملياته البشعة في ولايات مختلفة. اعترف بقتل 30 امرأة، كما احتفظ بجثث مقطوعة الرأس في منزله كتذكار. أعاد تمثيل جرائمه مع الأفعال الجنسية التي كان يفعلها بالجثث. حُكم بالإعدام بالكرسي الكهربائي، وتم تنفيذ الحكم في 24 يناير عام 1989.

5) جاك السفاح

القتلة أو القاتل الحقيقي لم تُعرف هويته لغاية هذه اللحظة. وقد أُطلق عليه هذا الاسم بسبب الشكل الذي كانت توجد به الجثث، مفقودة الأعضاء، وعلى ما يبدو لديه خبرة جراحية. لاحقًا أصبح الظن بأن جاك هو شخص واحد يقوم بقتل البغايا من النساء في الأحياء الفقيرة في لندن بين 1888 – 1891.

6) لويس جرافيتو، الوحش

يُعرف في الإعلام المحلي بـ “الوحش” وهو الكولومبي لويس جرافيتو، ويعد أحد أخطر القاتلين المتسلسلين. فقد اعترف باغتصاب وقتل 147 صبيًا، لكن يُعتقد أن الرقم 300. أُدين بـ 139 تهمة، وهو ما يُوجب نيله عقوبة سجن لـ 1853 سنة، لكن القانون الكولومبي يحدد هذه المدة بـ 30 سنة. بدأ بتنفيذ قرار الحبس منذ عام 1999، لكن قد يتم الإفراج عنه مبكرًا، بسبب حسن السير والسلوك!

7) أحمد سورادجي

الإندونيسي سورادجي قتل 42 امرأة وفتاة. اعترف بخنقه لضحاياه وشرب لعابهن، قام بدفنهن في حقل قصب السكر، ورؤوسهن متجهة لمنزله، لاعتقاده أن ذلك يمنحه قوة. حُكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذه عام 2008.

8) ألكسندر بيشوشكين، قاتل رقعة الشطرنج

يُعرف باسم قاتل رقعة الشطرنج ومجنون بيستا بارك، الروسي ألكسندر كان يستهدف الرجال الذين لا مأوى لهم، ويستدرجهم بزجاجة الفودكا إلى منزله. قتل 49 شخصًا وكانت وسيلته الضرب بالمطرقة على الرأس، ومن ثم إدخال زجاجة الفودكا إلى الجمجمة المتهشمة. وقد سُمي بقاتل رقعة الشطرنج لأنه أراد أن يُتم جميع مربعات الشطرنج ويصل إلى 64 ضحية. كما يُعتقد أنه كان في سباق مع القاتل الروسي المتسلسل “أندريه شيكاتيلو” الذي أُدين عام 1992 بقتل 53 شخصًا. وهي السنة ذاتها التي بدأ فيها ألكسندر عمليات القتل.

9) أندريه شيكاتيلو، الجزار

السفاح الروسي شيكاتيلو اعتدى جنسيًا وقتل وشوّه 53 امرأة وطفلًا في الفترة ما بين 1978 – 1990. وقد قال “حين أستخدم السكين أشعر براحة نفسية”. حُكم عليه بالإعدام رميًا بالرصاص عام 1994.

10) تشارلز إدموند كولين، ملاك الموت

عمل كولين كممرض، لكنه طُرد لاحقًا من المستشفى لتصرفات مشبوهة. اعترف بقتل 40 مريضًا من كبار السن في نيوجرسي بإعطائهم أدوية غير موصوفة، في الفترة ما بين 1984 – 2003. قال أنه يريد تخفيف معاناة المرضى كالملاك، ويرى الخبراء أن عدد ضحاياه قد وصل إلى 300. حكمت عليه المحكمة بالسجن مدى الحياة.

11) باتريك وين كيرني

نفّذ جرائمه في الفترة ما بين 1975 – 1977، اعترف بقتل 35 من الرجال المثليين. كان يقتل ضحاياه ثم يلفها بأكياس القمامة ويلقيها على طول الطريق السريع في كاليفورنيا. أُدين بقتل 21 شخصًا، وقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة لاعترافه بجرائمه.

12) دينس ريدر، القاتل (BTK)

نفّذ عملياته في الفترة ما بين 1974 -1991، قتل عشرة أشخاص في ويتشيا في ولاية كنساس، كان يرسل رسائل سخرية للشرطة باسم BTK وهي اختصار لكلمات في الإنجليزية تعني (ربط، تعذيب، قتل). كانت تقنية القتل التي يتبعها هي مطاردة الضحايا واقتحام منازلهم، وتقييد أطرافهم، وخنقهم. اختفى عام 1988، لكنه عاود الظهور حين أرسل قرصًا مرنًا للصحافة عام 2005 وهو ما ساهم في تقفي أثره، وإلقاء القبض عليه. حُكم عليه بعشرة أحكام سجن مدى الحياة، أي سيكون موعد إطلاق سراحه في 2180!

13) جون جورج هاييغ

قاتل متسلسل إنجليزي، نشط في الأربعينيات من القرن الماضي، أُدين بقتل 6 أشخاص، على الرغم من اعترافه بقتل 9 أشخاص. كان رجلًا محتالًا، يستدرج الأثرياء بالسحر والخداع، ويقتل ضحاياه ثم يحلل أجسادهم في حمض الكبريتيك، ويقوم بتزوير أوراق ممتلكاتهم وبيعها، والاستيلاء على مدخراتهم. حُكم عليه بالإعدام، ونُفذ الحكم عام 1949.

14) بول نولز، القاتل كازانوفا

استخدم سحره لجذب الضحايا وجعلهم يصدقونه، ومن ثم قتلهم. قتل 18 شخصًا ما بين رجل وامرأة وطفل، وربما يكون العدد أكبر من ذلك. وقد قُتل على يد عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 1974 حين كان يحاول الهرب.

15) ويليام بونين، قاتل الطريق السريع

نفّذ عملياته في الفترة ما بين 1979 – 1980، قام باغتصاب وتعذيب وقتل 21 من الشبان اليافعين، وألقى جثثهم على الطريق السريع جنوب كاليفورنيا. بعد إدانته بقتل 41 شخصًا، تم إعدامه بالحقنة القاتلة عام 1996.

16) أيلين ورنوس، الوحش

قصة هذه السفاحة تم تجسيدها في فيلم “The Monster” وقد أدّت دورها الممثلة “تشارلز ثيرون”، وهو ما رشحها للفوز بجائزة الأوسكار. كانت أيلين تعمل كبائعة هوى، وقامت بقتل سبعة رجال في ولاية فلوريدا للحصول على أموالهم وذلك بإطلاق النار عليهم، مدعية في الوقت ذاته أنهم اغتصبوها أو حاولوا ذلك. أُعدمت بالحقنة السامة عام 1992.

17) جيفري دامر، آكل لحوم البشر

كان مسئولًا عن تقطيع أوصال 17 رجلًا وصبيًا في الفترة ما بين 1978 – 1991. دامر كان يقتل ضحاياه، ويعتدي جنسيًا على الجثث، ثم يقطع أجزاءها، ويقوم بطهيها، وتناولها. وقد كُشف أمره، حين تمكّنت إحدى الضحايا مقاومته، والتغلب عليه. حُكم عليه بخمسة عشر حكم سجن مدى الحياة عام 1992. لكنه توفي بعد عامين، حين تعرض للضرب حتى الموت على يد زميل له في إصلاحية كولومبيا.

18) جون واين جاسي

نفّذ جرائمه في الفترة ما بين 1972 – 1978 في شيكاغو في إيلينوي. اعتدى جنسيًا وقتل 33 شابًا وصبيًا. كان جاسي يستدرج الضحايا إلى منزله بوعود توفير المال والعمل، ثم يقوم بقتلهم خنقًا باستخدام عصبة. دفن 26 منهم أسفل منزله، ثم تخلص من الجثث في نهر قريب. وبإدانته بقتل 33 شخصًا، حُكم عليه بالإعدام، لكنه قضى 14 سنة في السجن، قبل تنفيذ حكم الإعدام بالحقنة السامة في 10 مايو 1994.

19) تومي لين سيلز

ربما هو أخطر شخص في تاريخ تكساس. اعترف بقتل 70 شخصًا، نشط في الفترة ما بين 1985 – 1999 بما في ذلك طعن فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا 16 مرة. كما قام إحدى المرات باقتحام غرفة فتاة تبلغ 10 أعوام، وطعنها وتركها تنزف. لكن على الرغم من ذلك نجت، ووصفت للشرطة ملامح سيلز. أُلقي القبض عليه، وحُكم بالإعدام، لكنه يقضي عقوبة السجن في سجن مشدد الحراسة في تكساس.

20) بيدرو رودريغيز فيلهو

أُلقي القبض على البرازيلي فيلهو عام 1973، أُدين عام 2003 بقتل 71 شخصًا على الأقل، وحُكم بـ 128 سنة مدى الحياة. كان يبلغ من العمر 14 عامًا حين قام بأول عملية قتل. وقد قتل والده الذي كان يقضي هو الآخر عقوبة السجن بتهمة القتل، كما قتل 74 سجينًا على الأقل. ومواصلة هذه الجرائم زادت من سنوات سجنه إلى 400 سنة!