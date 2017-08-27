 مقتل ثلاثة مع اجتياح العاصفة ليديا منتجع لوس كابوس المكسيكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مقتل ثلاثة مع اجتياح العاصفة ليديا منتجع لوس كابوس المكسيكي

مقتل ثلاثة مع اجتياح العاصفة ليديا منتجع لوس كابوس المكسيكي
المناطق_وكالات

أعلنت السلطات المكسيكية إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة المدارية ليديا في سيول عارمة حول منتجع لوس كابوس المكسيكي أمس الجمعة.

وتثير العاصفة رياحًا تبلغ سرعتها القصوى 97 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن تتحرك شمالا فوق منطقة واسعة من شبه جزيرة باجا كاليفورنيا المكسيكية قبل التحول غربًا صوب المحيط الهادي يوم الأحد.

وأظهرت مشاهد للتلفزيون المحلي سيارات وشاحنات تركها أصحابها في طرق جرفتها المياه , بالإضافة إلى مبان مدمرة على الشاطئ.

وقال لويس فليبي بوينتي رئيس الهيئة الوطنية للطوارئ: إن العاصفة أودت بحياة طفل وشخصين بالغين كانوا يحاولون عبور نهر, وأدت ليديا أيضًا إلى قطع الكهرباء وإلحاق أضرار بمنازل وطرق , بالإضافة إلى إجبار نحو 2800 شخص على اللجوء إلى مراكز إيواء محلية.

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