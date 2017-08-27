 الصحة تحذر من تناول الأطعمة المكشوفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الصحة تحذر من تناول الأطعمة المكشوفة

الصحة تحذر من تناول الأطعمة المكشوفة
المناطق_مكة

حذرت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام من تناول الأطعمة المكشوفة والمعرضة للتلوث , داعية الجميع لعدم الشراء من الباعة المتجولين , وضرورة غسل اليدين جيداً بالماء والصابون والمطهرات المخصصة لذلك قبل إعداد وتجهيز وتناول الطعام والتأكد من صلاحية المعلبات والوجبات المغلفة قبل تناولها تجنباً للإصابة بالتسمم الغذائي.

وحثت الوزارة ضيوف الرحمن على ضرورة غسل الخضروات والفواكه جيداً قبل تناولها , وتناول الطعام بعد طهيه مباشرة أو حفظه في الثلاجة بدرجة حرارة مناسبة , وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين بعد إعداده , راجية الصحة والسلامة للجميع.

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