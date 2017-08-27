الشيخ روشان عباسوف: السعودية ساعدت الآلاف من بلادنا على أداء الحج

نوه مجلس شورى المفتين لروسيا الاتحادية بمواقف المملكة تجاه رغبات المجلس بشأن زيادة عدد الحجاج الروس في موسم حج هذا العام 1438هـ.

وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ روشان عباسوف، أن عدد الحجاج من مواطني روسيا الإتحادية سجل في موسم حج هذا العام 1438هـ رقماً قياسياً.

موضحاً أن عدد حجاج روسيا بلغ 23 الف و500 حاج، بزيادة قدرها ثلاثة آلاف حاج وافقت حكومة المملكة العربية السعودية على منحهم التصاريح اللازمة لأداء مناسك الحج.

وقال: بفضل الجهود الكريمة المبذولة من قبل السيد إلياس أوماخانوف رئيس مفوضية الحج في حكومة روسيا الاتحادية، وكذلك الجهود المباركة التي بذلت من قبل سفير روسيا الاتحادية في الرياض، وسفير المملكة العربية السعودية في موسكو، تمت الموافقة على زيادة حصة روسيا الاتحادية بمعدل 3000 حاج.