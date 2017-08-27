أمانة الشمالية انسايبة تامة في اليوم الأول

كشفت أمانة منطقة الحدود الشمالية أن عدد ما ذبح من الأضاحي في المسالخ الثابتة، ، والمطابخ المرخص لها بذبح الأضاحي بإشراف الأمانة بلغ 1381 رأسا من الأغنام في أول أيام عيد اﻷضحى المبارك وعدد 29 من الجمال. وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية الأستاذ/عبدالعزيز بن عبدي أن المسالخ أنجزت هذه المهمة في وقت قياسي، حيث بذلت فرق العمل في مختلف تخصصاتها جهودا كبيرة من أجل تسريع استلام الأضاحي وتسليمها لأصحابها، والعمل على رفع مستوى الجودة من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة، خاصة أن هذا النشاط يتعلق بشكل مباشر بصحة الإنسان؛ ونوه العنزي بتعاون وتفاعل الأجهزة الأمنية في تنفيذ الخطط المرسومة للموسم بكل تفاصيلها. ولفت النظر إلى أن مختلف إدارات الأمانة تكاتفت مع الإدارة العامة لصحة البيئة لتنفيذ البرنامج الموسمي، وهي: إدارة المسالخ؛ والإدارة العامة لنظافة؛ والإدارة العامة للعلاقات العامة، مثمنا هذا التعاون في سبيل الرقي بخدمات الأمانة.