 ثلاث حالات اختناق نتيجة دخان حريق في القريات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ثلاث حالات اختناق نتيجة دخان حريق في القريات مختبرات لقياس جودة الهواء على جسر الجمرات أمانة الشمالية انسايبة تامة في اليوم الأول الشيخ روشان عباسوف: السعودية ساعدت الآلاف من بلادنا على أداء الحج مقتل ثلاثة مع اجتياح العاصفة ليديا منتجع لوس كابوس المكسيكي الصحة تحذر من تناول الأطعمة المكشوفة شاهد: منظر مهيب لمنشأة الجمرات التحالف: قافلة داعش ما زالت في صحراء سوريا سعود القحطاني يكشف أكاذيب الإعلام القطري بشأن استقبال ولي العهد لمشايخ “المرة” حجاج إيرانيون: خامنئي هو المرشد الأعلى للشيطان الأكبر! فيديو مؤثر: طفل يحتضن “الأضحية” ويصرخ: اتركوها لا تذبحوها! الأرصاد: فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة

ثلاث حالات اختناق نتيجة دخان حريق في القريات

ثلاث حالات اختناق نتيجة دخان حريق في القريات
المناطق_الجوف

صيبت امرأتين و طفلة بالاختناق أثر حريق شبّ في أحدى المنازل بحي البلاعيس في محافظة القريات بمنطقة الجوف .

من جانبها أكدت مصادر  المديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف على لسان متحدثها المقدم معيش بن نمر الرويلي بقوله : تبلغنا في تمام الساعة (١٣:٣٥) ليوم الجمعة العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1438 عن حادث حريق منزل بحي البلاعيس بالقريات وعند الوصول للموقع تبين أن الحادث عبارة عن حريق غرفة بالدور الثاني لمنزل مكون من دورين وقد تم السيطرة على الحريق وإخماده ونتج عن الحادث ثلاثة إصابات طفيفة لإمرأتين وطفلة نتيجة إستنشاقهن للدخان الناتج عن الحريق وتم نقلهن للمستشفى، وفِي وقت لاحق تم خروج حالتين فيما لا تزال إحدى النساء ترقد في المستشفى بحالة صحية جيدة لله الحمد.

والدفاع المدني إذ يتمنى السلامة للجميع يأمل من الأخوة المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات ومراعاة إرشادات وتعليمات السلامة في المنزل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>