ثلاث حالات اختناق نتيجة دخان حريق في القريات

صيبت امرأتين و طفلة بالاختناق أثر حريق شبّ في أحدى المنازل بحي البلاعيس في محافظة القريات بمنطقة الجوف .

من جانبها أكدت مصادر المديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف على لسان متحدثها المقدم معيش بن نمر الرويلي بقوله : تبلغنا في تمام الساعة (١٣:٣٥) ليوم الجمعة العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1438 عن حادث حريق منزل بحي البلاعيس بالقريات وعند الوصول للموقع تبين أن الحادث عبارة عن حريق غرفة بالدور الثاني لمنزل مكون من دورين وقد تم السيطرة على الحريق وإخماده ونتج عن الحادث ثلاثة إصابات طفيفة لإمرأتين وطفلة نتيجة إستنشاقهن للدخان الناتج عن الحريق وتم نقلهن للمستشفى، وفِي وقت لاحق تم خروج حالتين فيما لا تزال إحدى النساء ترقد في المستشفى بحالة صحية جيدة لله الحمد.

والدفاع المدني إذ يتمنى السلامة للجميع يأمل من الأخوة المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات ومراعاة إرشادات وتعليمات السلامة في المنزل.