 مطالب بالتحقيق بعد فيديو ذبح الأغنام بطريقة عشوائية بمسلخ بمكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مطالب بالتحقيق بعد فيديو ذبح الأغنام بطريقة عشوائية بمسلخ بمكة المكرمة ثلاث حالات اختناق نتيجة دخان حريق في القريات مختبرات لقياس جودة الهواء على جسر الجمرات أمانة الشمالية انسايبة تامة في اليوم الأول الشيخ روشان عباسوف: السعودية ساعدت الآلاف من بلادنا على أداء الحج مقتل ثلاثة مع اجتياح العاصفة ليديا منتجع لوس كابوس المكسيكي الصحة تحذر من تناول الأطعمة المكشوفة شاهد: منظر مهيب لمنشأة الجمرات التحالف: قافلة داعش ما زالت في صحراء سوريا سعود القحطاني يكشف أكاذيب الإعلام القطري بشأن استقبال ولي العهد لمشايخ “المرة” حجاج إيرانيون: خامنئي هو المرشد الأعلى للشيطان الأكبر! فيديو مؤثر: طفل يحتضن “الأضحية” ويصرخ: اتركوها لا تذبحوها!

مطالب بالتحقيق بعد فيديو ذبح الأغنام بطريقة عشوائية بمسلخ بمكة المكرمة

مطالب بالتحقيق بعد فيديو ذبح الأغنام بطريقة عشوائية بمسلخ بمكة المكرمة
المناطق_مكة

وثق أحد المواطنين مقطع فيديو لجزارين بأحد المسالخ في مكة المكرمة  وهم يقومون بذبح الأضاحي بطريقة عشوائية في أول أيام عيد الأضحى المبارك .

وقد وصف المواطن بحسب مقطع الفيديو هذه الطريقة أنها منافية للشريعة الاسلامية ، في الوقت الذي تداول فيه مغردون على مواقع التواصل الاجتماعية الفيديو وسط استياء شديد ، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل السريع ومحاسبه الجزارين الذين يقومون بهذه الطريقة الشنيعة المخالفة للشريعة الإسلامية.

كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن المسلخ ووضعهم تحت المساءلة، مطالبين بتطبيق آداب الذبح التي تحث عليها تعاليم الدين الحنيف.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>