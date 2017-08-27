مطالب بالتحقيق بعد فيديو ذبح الأغنام بطريقة عشوائية بمسلخ بمكة المكرمة

وثق أحد المواطنين مقطع فيديو لجزارين بأحد المسالخ في مكة المكرمة وهم يقومون بذبح الأضاحي بطريقة عشوائية في أول أيام عيد الأضحى المبارك .

وقد وصف المواطن بحسب مقطع الفيديو هذه الطريقة أنها منافية للشريعة الاسلامية ، في الوقت الذي تداول فيه مغردون على مواقع التواصل الاجتماعية الفيديو وسط استياء شديد ، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل السريع ومحاسبه الجزارين الذين يقومون بهذه الطريقة الشنيعة المخالفة للشريعة الإسلامية.

كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن المسلخ ووضعهم تحت المساءلة، مطالبين بتطبيق آداب الذبح التي تحث عليها تعاليم الدين الحنيف.