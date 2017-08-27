 توفير 8 كاونترات للاستعلام عن خدمة العربات بـ14 لغة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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توفير 8 كاونترات للاستعلام عن خدمة العربات بـ14 لغة

توفير 8 كاونترات للاستعلام عن خدمة العربات بـ14 لغة
المناطق_مكة
متابعة – الرياض الإلكتروني

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة العربات, 8 مكاتب للاستعلام عن خدمة العربات (الكراسي المتحركة العادية والكهربائية), وذلك ضمن حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها الخامس, موزعة في مناطق مختلفة تغطي أروقة المسجد الحرام وعلى جميع المداخل والمسارات المؤدية إلى أماكن توفر خدمة العربات بالمطاف والمسعى والميزانين .

ويعمل عليها موظفين على مدار الساعة للرد على تساؤلات واستفسارات ضيوف الرحمن الراغبين والباحثين عن خدمة العربات, وتحتوي هذه الكونتراتعلى منشورات توعوية وبرشورات تعريفية للخدمة وخرائط لمسارات ومداخل العربات.

كما وفرت إدارة العربات خدمة الاستعلام عن العربات بعدة لغات بلغت 14 لغة من أبرزها : اللغة الإنجليزية والفرنسية والتركية والاوردو والهندية والإندونيسية والهوسا وغيرها من اللغات المتعددة التي تنطق بها شرائح كبيرة من حجاج بيت الله الحرام

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