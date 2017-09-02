 ضبط «5» سيارات محملة باللحوم الفاسدة في مكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ضبط «5» سيارات محملة باللحوم الفاسدة في مكة المكرمة

ضبط «5» سيارات محملة باللحوم الفاسدة في مكة المكرمة
المناطق_مكة

قامت الفرق الرقابية ببلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمه وبمشاركة لجنة الذبح العشوائي أمس بجولة على عدد من المواقع بالمنطقة ضبطت خلالها العديد من المخالفين في بيع ونقل وتداول اللحوم.

وقال المهندس فهد بن مرزوق البشري رئيس بلدية الشرائع إن البلديه تكثف نشاطها الرقابي خلال هذه الايام من عيد الأضحى المبارك ، والتي تشهد فيها مكة المكرمة اعداد كبيرة من الحجاج ، ويتزايد الطلب على الذبائح ، ولتهيئة الاجواء الصحية لضيوف الرحمن وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم ، والتأكد من سلامة طرق الذبح ونقل اللحوم .

وأشار الى إن مراقبي البلدية تمكنوا من ضبط عدد من الحظائر المخالفة مع رصد عدد من المخالفات الصحية بداخلها وعمال مخالفون وتمت مصادرة (200) رأس من الأغنام الحية وغير الصالحة للاستهلاك والتي كانت مجهزة للبيع والتسويق .

من جانبه قال الاستاذ عبدالله قصادي مدير إدارة الخدمات ببلديه الشرايع ان مراقبي البلديه وأثناء جولاتهم تمكنوا أيضا من ضبط (5) سيارات محملة بلحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بلغت حوالي (150) ذبيحة كانت منقولة بواسطة سيارات غير مجهزة وغير مخصصة لنقل اللحوم ، وتم على الفور مصادرتها وإتلافها وفق الطرق المتبعة .

وأكد بان البلديه لا تألو جهدا في متابعة جميع الاحياء الواقعة في نطاقها وإزالة كل ما يمكن ان يشكل خطرا على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام ، وتهيأة الأجواء الصحية لهم لينعموا بأداء مناسكهم في يسر واطمئنان .

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