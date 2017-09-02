 1254 حصيلة الأضاحي بمسلخ بلدية حفر الباطن في أول أيام عيد الأضحى المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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1254 حصيلة الأضاحي بمسلخ بلدية حفر الباطن في أول أيام عيد الأضحى المبارك

1254 حصيلة الأضاحي بمسلخ بلدية حفر الباطن في أول أيام عيد الأضحى المبارك
المناطق_حفر الباطن

كشفت بلدية محافظة حفر الباطن عن إحصائية مسلخ البلدية لليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغت الإحصائية 1254 أضحية تم ذبحها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة حفر الباطن المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن الإحصائية تمثلت ف ذبح 1206رأس من الأغنام و 47 من الأبل و رأس من البقر و فيما يخص الاعدامات الجزئية، يبين الحسيني أنها شملت 411 رأس والإعدام الكلي جمل.

ودعا الحسيني جميع المواطنين والمقيمين في محافظة حفر الباطن للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، مؤكدا عدم التهاون مع المحلات المخالفة، وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 ، والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، والتي سيتم التعامل معها فورا، مضيفا بان الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج ( بلاغاتي ) على الأجهزة الذكية

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