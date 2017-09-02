 السويد تشهد أعلى درجات حرارة منذ 155 عاما | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

السويد تشهد أعلى درجات حرارة منذ 155 عاما ضبط «5» سيارات محملة باللحوم الفاسدة في مكة المكرمة فرقهما الإحتلال الإسرائيلي.. حاجة تفاجأ بشقيقها بعد «15» عاماً في الحج خلفان: الخلاف مع قطر استراتيجي والتغيير حتمي حفل زواج عراقي يتحول إلى مجزرة والقتلى يسقطون أمام الكاميرا! توفير 8 كاونترات للاستعلام عن خدمة العربات بـ14 لغة استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الخامس على التوالي أمانة جدة تُحبط تهريب «413» ذبيحة فاسدة قبل توزيعها على المطاعم أسعار الذهب تصعد لأعلى مستوى في «10» أشهر “شؤون الحرمين” تخدم أكثر من 10 آلاف حاج من “ذوي الاحتياجات” رجال حرس الحدود يسعفون أحد ركاب سفينة نفط يونانية هزة كهربائية في الدوادمي تطفي كهرباء حائل

السويد تشهد أعلى درجات حرارة منذ 155 عاما

السويد تشهد أعلى درجات حرارة منذ 155 عاما
المناطق_وكالات

كشف خبراء الأرصاد الجوية أن السويد شهدت أعلى درجات حرارة في الصيف خلال الفترة بين يونيو وأغسطس من العام الجاري وهي الأعلى منذ 155 عاما أي من عام 1862 . وذكرت هيئة الأرصاد أن أعلى درجة حرارة وهي 28 درجة مئوية سجلت في مدينة أوسكارشامن في 18 يونيو الماضي ومقاطعة كالمار في 19 من نفس الشهر.
والمرة الأخيرة التي شهد الصيف فيها درجات حرارة عالية كان في عام 1922 وباستثناء هذا لم يشهد الطقس أي ارتفاع شديد في درجات الحرارة منذ 155 عاما أي في عام 1862 عندما لم تصل درجة الحرارة حتى لحاجز 28 درجة مئوية.
وفي حين أن أجزاء من وسط وجنوب أوروبا تعرضت لموجات حر شديدة في أوائل أغسطس الحالي، وكان يوليو الماضي من أحر الشهور المسجلة في جميع أنحاء العالم، إلا أن هذا الحر الاستثنائي لم يصل مطلقا إلى السويد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>