 فعاليات احتفالات أهالي بقيق تنطلق بالعديد من المسابقات والفقرات الترفيهية في أول أيام عيد الأضحى المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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فعاليات احتفالات أهالي بقيق تنطلق بالعديد من المسابقات والفقرات الترفيهية في أول أيام عيد الأضحى المبارك

فعاليات احتفالات أهالي بقيق تنطلق بالعديد من المسابقات والفقرات الترفيهية في أول أيام عيد الأضحى المبارك
المناطق_بقيق

انطلقت مساء أمس الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك فعاليات احتفالات أهالي محافظة بقيق بعيد الأضحى المبارك، برعاية محافظ محافظة بقيق الأستاذ محمد بن سعود المتحمي، ورئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آلِ عريج، ، وحضور مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة، والجهات الخيرية والاجتماعية وأعيان المحافظة وأهاليها، حيث انطلقت عروض الفعاليات بساحة الاحتفالات والمناسبات.

وافتتح الحفل بكلمة من رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج، رفع من خلالها باسمه وباسم محافظ بقيق الاستاذ محمد المتحمي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد سلمان، كما قدم التهنئة لكافة أهالي محافظة بقيق وأهالي المراكز التابعة لها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونقل المهندس  آل عريج تهنئة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لأهالي المحافظة وحرصه على متابعة آلية الفعاليات بما يُدخل السرور على أهالي المحافظة، متمنيا أن تحظى محافظة بقيق بالتنمية الاجتماعية والعمرانية وما يضمن جودة الخدمات المقدمة لأهالي بقيق.

 

وانطلق الحفل بالعرضة السعودية والتي شارك فيها جمع كبير من الحضور والمسؤولين، و تضمن الحفل العديد من اللوحات الاستعراضية والفنون الشعبية.

وتزامن مع الحفل إطلاق فعاليات خاصة بالأهالي في مول بقيق التجاري، بإعداد مسرح الطفل والعديد من المسابقات التفاعلية والحركية والألعاب الخفيفة وعروض الشخصيات الكرتونية التي شارك فيها الأطفال وأُسرهم.

و نوه المهندس آل عريج أن فعاليات العيد مستمرة حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بمجمع بقيق مول وتستقبل الأهالي من الساعة ٦ وحتى الساعة ١١ مساءا، تتخللها العديد من الفقرات الترفيهية

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