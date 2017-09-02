 هيئة الولاية على أموال القاصرين تشرف على مفقودات الحجاج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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هيئة الولاية على أموال القاصرين تشرف على مفقودات الحجاج

هيئة الولاية على أموال القاصرين تشرف على مفقودات الحجاج
المناطق_مكة

عقدت لجنة الحج والعمرة في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عدت اجتماعات بمقر الهيئة في مجمع الدوائر الحكومية بحي العوالي برئاسة معالي الرئيس الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا حيث استعرضت ما تم انجازه وما تقوم به الفرق العاملة في مطار الملك عبدالعزيز والميناء الاسلامي بجدة ومقر وزارة الحج وقيادة البحث والتحري في منى ومجمع الطوارئ التابع لوزارة الصحة اضافة إلى مقر فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة وذلك بحسب الخطة التي سبق وان اعتمادها معالي الرئيس في هذا الموسم الاول من مواسم الحج والذي تولت فيه الهيئة وحلت محل بيوت المال.

كما وعرض مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج والعمرة نتائج الزيارات الميدانية لجميع المواقع.

والجدير بالذكر أن الهيئة تشرف على استقبال الأموال والأعيان المفقودة والمجهول والغائب أصحابها والأموال المسروقة وما يتم إحالته إليها من قبل أصحاب الفضيلة القضاة العاملين في محاكم مكة والمشاعر خلال ايام الموسم.

وتسعى الهيئة إلى تطوير آليات العمل والحفظ وبرامج الحاسب لتسهيل عمليات ادخال المعلومات وسرعة الحصول عليها .

ولا تزال جميع الفرق في مواقعها تؤدي مهامها بالتعاون مع وزارة الحج ومراكز الشرطة والمستشفيات و وزارة الشؤون الإسلامية التي تشرف على المواقيت والمساجد إضافة إلى اللقطات التي تجمع في الحرمين الشريفين من خلال الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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