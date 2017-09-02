أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل محافظي المحافظات ورؤساء المراكز والمشايخ المهنئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة الليلة الماضية محافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل والأهالي الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وذلك بقصر الإمارة بمدينة جيزان.

ورفع سموه في مستهل اللقاء أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأثنى سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز على الجهود والخدمات التي تقدمها قطاعات الدولة كافة لخدمة ضيوف الرحمن ومواصلة العمل على راحتهم وتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .

وقدم سموه التهنئة إلى الجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي بعيد الأضحى ، سائلا الله تعالى لهم النصر والتمكين وأن يتقبل الشهداء منهم وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار .

وخلال اللقاء ألقى مغدي بن جابر الريثي من محافظة الريث كلمة الأهالي ، رفع من خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، منوهًا بما تحظى به منطقة جازان وسائر مناطق الوطن من رعاية واهتمام وحرص من ولاة الأمر – أيدهم الله ـ ، ثم ألقى الشاعر جبار بن أحمد الريثي قصيدة شعرية بالمناسبة .

عقب ذلك تسلم سمو أمير منطقة جازان بالنيابة هدية تذكارية بالمناسبة .

حضر الاستقبال وكلاء إمارة منطقة جازان وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين