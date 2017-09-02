 مستشفيات مشعر منى تستقبل 10 آلاف حاج يوم عيد الأضحى | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مستشفيات مشعر منى تستقبل 10 آلاف حاج يوم عيد الأضحى

مستشفيات مشعر منى تستقبل 10 آلاف حاج يوم عيد الأضحى
المناطق - واس

بلغ عدد الحجاج الذين راجعوا المستشفيات في مشعر منى (يوم عيد الأضحى) , 10531 حاجا.
وبينت الصحة, أن عدد مراجعي أقسام الطوارئ بلغ 1649 حاجاً، فيما راجع 7588 حاجاً العيادات الخارجية في مستشفيات عرفات وعددها 4 مستشفيات، وتم تنويم 391 حاجا في الأقسام الداخلية، وبلغت عدد حالات الإرهاق الحراري 284 حاجاً ، فيما سجلت مستشفيات منى حالات ضربات شمس بلغت 153 حاجاً ، و 17 عملية غسيل كلوي .
وأكدت, أن المستشفيات تضم فرقاً طبية بمختلف التخصصات تقدم جميع الخدمات الصحية للحجاج, حيث يتواجد فيها فرق طبية بأقسام الطوارئ، وفرق طبية في العنايات المركزة، و أخرى في قسم الجراحة، وفي الباطنية، والعمليات، وتكمن مهامهم في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي عاجلاً داخل الأقسام، إلى جانب قسم فريق الإصابات المتعددة، إضافة إلى الجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية، وقسم جراحة الجهاز الهضمي، وأمراض الصدر، وارتفاع ضغط الدم، إضافة لما يقدم من خدمات ميدانية.
يذكر أن الصحة, جهزت مستشفيات مشعر منى وعددها 4 وهي مستشفى الطوارئ وسعته السريرية تبلغ 138 سريراً وفيها 34 سرير طوارئ , ومستشفى منى الجسر وسعته السريرية 152 سريراً فيها 28 سرير طوارئ , ومستشفى منى الوادي وسعته السريرية 158 سريراً فيها 25 سرير طوارئ , ومستشفى منى الشارع الجديد وسعته السريرية 50 سريراً فيها 16 سرير طوارئ .

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