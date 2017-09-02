 أمانة العاصمة المقدسة توضح حقيقة مقطع الذبح غير الشرعي وتتخذ الإجراءات النظامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمانة العاصمة المقدسة توضح حقيقة مقطع الذبح غير الشرعي وتتخذ الإجراءات النظامية

أمانة العاصمة المقدسة توضح حقيقة مقطع الذبح غير الشرعي وتتخذ الإجراءات النظامية
المناطق - مكة المكرمة

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة حقيقة ما ورد بمقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالة لذبح غير شرعي للأغنام بأحد المسالخ.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عثمان ابوبكر مالي أن “المقطع الذي تظهر فيه حالة لذبح غير شرعي للأغنام في أحد المسالخ ، رصدته الإدارة العامة للمسالخ ومن خلال متابعتها حيث تبين أنه في نقطة الذبح رقم (3) بمسلخ العكيشية الموسمي .

وما حدث هو تصرف فردي من بعض الجزارين الذين يتبعون لأحد المستثمرين في مخالفة واضحة لطبيعة عملهم، وجرى اتخاذ اللازم وفق الأنظمة المعمول بها حيث تم على الفور إيقافهم عن العمل وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المستثمر وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، كما صدرت تعليمات بزيادة الرقابة وتشديدها على المسالخ اعتبارا من أمس ، مؤكدا أن الأمانة لا تتهاون في مثل هذه الأمور مع المخالفين في أي وقت وتحت أي ظرف .

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