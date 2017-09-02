 حرس الحدود بمنطقة تبوك يتمكن من إخلاء احد ركاب سفينة نقل نفط يونانية تعرض لحالة اغماء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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حرس الحدود بمنطقة تبوك يتمكن من إخلاء احد ركاب سفينة نقل نفط يونانية تعرض لحالة اغماء

حرس الحدود بمنطقة تبوك يتمكن من إخلاء احد ركاب سفينة نقل نفط يونانية تعرض لحالة اغماء
المناطق - تبوك

تلقى مركز القيادة والسيطرة بلاغ من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة بمنطقة مكة المكرمة المتضمن انه عند سعت ( 1515) يوم الجمعة الموافق 10/12/1438هـ  تلقوا اتصال تليفوني من كابتن سفينة نفط يونانية قادمة من جزيرة خرج بإيران باتجاه قناة السويس قبالة ساحل الوجه يفيد يوجود مريض على متن السفينة من جنسيه أسيويه يبلغ من العمر (34) سنه يعاني من حالة إغماء وهبوط في الضغط ويطلب إخلاء طبي للمريض .

وعلى الفور تم توجيه قاعدة الملك فهد البحرية بتبوك بتحريك زورق بعيد المدى بكامل طاقمه ودكتور من مستشفى محافظة الوجه العام وتم الوصل لموقع السفينة وعمل الإسعافات اللازمة للمريض ونقله من السفينة الى الزورق والعودة لرصيف قاعدة الملك فهد البحرية وعند وصول الرزوق للرصيف على الفور تم نقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر لمستشفي الوجه العام لتلقى العلاج اللازم .

 

أوضح ذلك نائب الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك الرائد / مالك بن احمد مبارك

 

 

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