 حرق 2600 منزل لمسلمي الروهينغا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

غدًا آخر يوم للمتعجلين من الحجاج بالفيديو.. طائرة ركاب تنجو من 3 أعاصير في سماء روسيا داعش يقتل موظفين باستهداف “محطة كهرباء” في سامراء حرق 2600 منزل لمسلمي الروهينغا حرس الحدود بمنطقة تبوك يتمكن من إخلاء احد ركاب سفينة نقل نفط يونانية تعرض لحالة اغماء أمانة العاصمة المقدسة توضح حقيقة مقطع الذبح غير الشرعي وتتخذ الإجراءات النظامية خادم الحرمين يشرف حفل تكريم كبار ضيوف حج هذا العام مستشفيات مشعر منى تستقبل 10 آلاف حاج يوم عيد الأضحى المكسيك خامس المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم ضيوف الرحمن يرمون اليوم الجمرات في أول أيام التشريق ترامب يطلب من الكونغرس 8 مليارات دولار لإزالة آثار “هارفي” مسالخ الدمام والخبر تستقبل 4304 رأس من الأغنام في صباح أول أيام عيد الأضحى

حرق 2600 منزل لمسلمي الروهينغا

حرق 2600 منزل لمسلمي الروهينغا
رويترز

قالت الحكومة، السبت، إن أكثر من 2600 منزل لأقلية الروهينغا تعرضت للحرق في مناطق شمال غرب ميانمار، في واحدة من أعنف موجات العنف ضد الأقلية المسلمة خلال عقود.

وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن نحو 58600 من الروهينغا فروا إلى بنغلادش من ميانمار نتيجة أعمال العنف، في حين يواجه عمال الإغاثة صعوبات للتعامل مع الموقف المتدهور.

ويلقي المسؤولون في ميانمار باللوم في حرق المنازل على جماعة تطلق على نفسها اسم “جيش إنقاذ الروهينغا”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجمات منسقة على مواقع أمنية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات وهجوم مضاد للجيش.

وقال الروهينغا الفارين إلى بنغلادش إن جيش ميانمار يقوم بحملة حرق وقتل تهدف إلى محاولة إجبارهم على الرحيل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>