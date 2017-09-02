 أمير مكة: المملكة سجلت أرقاماً قياسية في نقل الحجاج هذا العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير مكة: المملكة سجلت أرقاماً قياسية في نقل الحجاج هذا العام

أمير مكة: المملكة سجلت أرقاماً قياسية في نقل الحجاج هذا العام
المناطق - مكة المكرمة

أعلن أمير منطقة مكة ورئيس لجنة الحج، الأمير خالد الفيصل، أن المملكة سجلت أرقاماً قياسية في نقل  الحجاج بالحافلات والقطارات هذا العام، إذ بلغ عددهم أكثر من مليوني حاج وبأوقات زمنية قصيرة.

كما أمل الأمير خالد الفيصل، فيما يتعلق برؤية المملكة 2030 بزيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليونا، مواكبة طموحات الدولة، وهو ما انعكس على وضع مشروع لتطوير  المشاعر المقدسة، والذي سيبدأ العمل بتنفيذه قريباً.

وأكد أمير منطقة مكة أن المملكة تركز على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بعيداً عما يحدث من صراعات وأزمات في المنطقة.

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