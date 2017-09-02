 خادم الحرمين الشريفين يغادر منى ويصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة حجاج بيت الله الحرام | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يغادر منى ويصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة حجاج بيت الله الحرام

خادم الحرمين الشريفين يغادر منى ويصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة حجاج بيت الله الحرام
المناطق - واس

غادر – بحفظ الله ورعايته – خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم منى متوجهًا إلى جدة بعد أن أشرف – حفظه الله – على راحة حجاج بيت الله الحرام، وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات مكنتهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.
وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – لدى مغادرته الديوان الملكي بمنى، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، وأصحاب السمو الأمراء.
وقد وصل -بحفظ الله ورعايته – الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جدة في وقت لاحق اليوم.
وكان في استقبال الملك المفدى لدى وصوله عدد من المسؤولين.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

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