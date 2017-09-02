محافظ الحرث وأمين أمانة جازان يعايدان الجنود المرابطين بالحد الجنوبي

عايدا امين منطقة جازان الاستاذ محمد حمود الشايع ومحافظ الحرث الاستاذ سفر بن سعد الشهراني الجنود المرابطين بالحد الجنوبي بالحرث بزيارتهم في مواقعهم مثمنين العمل الكبير الذي يقومون به لحماية الوطن وأمنه حيث قاموا بتوزيع الهدايا وباقات من الورود على الجنود.

ونقلا خلال الزيارة تهاني سمو امير منطقة جازان وسمو نائبه بحلول عيد الاضحى المبارك.

واكدا اعتزاز الجميع بالدور البطولي الذي يقوم به الجنود المرابطين في الدفاع عن بلادالحرمين الشريفين

وحفظ الامن وردع المعتدين سائلين الله تعالى ان يحفظ الوطن من كل مكروه وبهذه المناسبة رفعا الامين والمحافظ اسمى ايات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين والى امير منطقة جازان وسمو نائبه بحلول عيد الاضحى المبارك ونجاح حج هذا العام.

حضر المعايدة رئيس بلدية الحرث المهندس احمد مجيري ورئيس المجلس البلدي بالحرث