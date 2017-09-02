السعودية للكهرباء: الشبكة شهدت أداءً طبيعياً ومستقراً طيلة أيام موسم الحج

أكد المهندس عبدالمعين بن حسن الشيخ رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج، أن منظومة الشبكة الكهربائية للشركة بالمنطقة الغربية شهدت أداء طبيعياً ومستقراًطيلة فترة الحج، وأسهمت في توفير الخدمة الكهربائية لضيوف الرحمنفي كافة المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وصرح المهندس عبدالمعين أنه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم الجهود الكبيرة التي بذلها أكثر من (1500) مهندس وفني وإداري بالشركة لمتحدث أي انقطاعات تُذكر في الخدمة الكهربائية وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية التي طبقتها الشركة في كافة مراحل موسمالحج.

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ولفت إلى أن أداء دوائر نقل الطاقة كان على درجة عالية من الاستقرار،ولم يسجل طيلة أيام الحج أية أعطال رئيسية أو مؤثرة ولله الحمد، مبيناًأن معظم كوابل دوائر النقل عكست أداء طبيعياً، مؤكداً استقراريهالشبكة الكهربائية في كافة المواقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة،والتي أظهرت حسن التصميم والتشغيل والتخطيط وحجم الاستعدادمن قبل خبراء ومهندسي الشركة.

كما أشاد الشيخ بالمشاريع الكهربائية الجديدة لدعم موثوقية الخدمةفي موسم الحج، وقدرات وخبرات أكثر من (1500) مهندس وفنيوإداري في تشغيل وإدارة المنظومة الكهربائية، والذين أشرفوا على تنفيذ الخطة التشغيلية الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسةوالمدينة المنورة مشيراً إلى أن خطة الشركة والكيفية التي تم بها التنفيذقد أظهرت بفضل الله سبحانه وتعالى جلياً قدرة الشركة في تلبية الطلبالمُتزايد على الطاقة الكهربائية والمحافظة على موثوقية الخدمةالكهربائية التي تقدمها لمُشتركيها ومراعيةً تحقيق أعلى معايير السلامةالعالمية في جميع مراحل تلك الخدمة.

وفي ختام تصريحاته، نوه رئيس القطاع الغربي إلى أن الشركة السعودية للكهرباء مستمرة بحمد الله في متابعة تنفيذ خُطتها التشغيليةالكهربائية لهذا العام، وأن الأمور بحمد الله وتوفيقه تسير وِفق ما هومُخطط له من قبل المختصين في جميع مواقع العمل على مدار الساعة.