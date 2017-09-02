851 ألف م3 من المياه استهلاك عيد الأضحى في مكة والمشاعر

كثفت شركة المياه الوطنية أعمالها خلال موسم الحج لعام 1438هـ من خلال توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام واستمرارية ضخ المياه على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي أن كميات المياه الواردة من محطات التحلية إلى خزانات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ليوم عيد الأضحى المبارك بلغت (851) ألف م3 بنسبة زيادة (21%) عن العام الماضي، فيما بلغت كميات المياه الموزعة على مكة المكرمة لنفس اليوم (622) ألف م3 بنسبة زيادة (%21) عن العام الماضي، فيما بلغت كميات المياه الموزعة للمشاعر المقدسة (229) الف م3 يومياً بزيادة قدرها (5%) عن العام الماضي ، كما بلغت كميات المخزون الاستراتيجي والتشغيلي الفعلي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ( 2.134.000 ) م3 .

وقال الغامدي إن جميع الفرق الميدانية بالشركة تم تزويدها بكافة الإمكانيات والتجهيزات من سيارات ومعدات ودراجات نارية ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية اللازمة لتسهيل أعمال التشغيل والصيانة، إضافة إلى مركز للاتصال وخدمة العملاء لتلقي البلاغات وسرعة التعامل معها بشكل فوري .

وأشار المهندس الغامدي إلى أنه يوجد في مشعر منى نحو (59) فرقة ميدانية من الكوادر الوطنية المؤهلة والمتخصصة بمجال التشغيل والصيانة بقطاعي المياه والمعالجة البيئية على مدار الساعة بالإضافة إلى تأمين مختبرات متنقلة تجوب مناطق المشاعر المقدسة لإجراء التحاليل المستمرة للمياه في الخزانات والشبكات العامة لمتابعة جودة المياه.

وأفاد المهندس الغامدي أن الشركة تستقبل البلاغات على الرقم الموحد (92 000 1744 ) لبلاغات الانكسارات والطفوحات أو عبر الاتصال اللاسلكي أو عن طريق جهاز العمليات المشتركة أو من قبل منسوبي الشركة المشاركين في غرف عمليات الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج أو من مؤسسات الطوافة أو من خلال زيارة الموقع الرسمي للشركة (www.nwc.com.sa).