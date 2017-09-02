الصحة تمكن حاجاً إماراتياً تعرض لجلطة بالدماغ من إكمال حجه

مكنت وزارة الصحة بتوفيق الله، حاجاً إماراتياً من إكمال حجه رغم تعرضه لجلطة بالدماغ قبل يوم واحد من الوقوف بعرفة، حيث أجريت له عملية سحب للجلطة في مدينة الملك عبدالله الطبية والحق بالقافلة الطبية، حيث تم نقله عبرها وتمكينه من الوقوف بعرفه.

وقال الحاج الإماراتي عمر عبدالله الشحي ـ ابن الحاج المريض ـ : قدمنا لأداء الحج وبعد أداء العمرة وعودتنا للسكن في مكة المكرمة، أغمي على والدي وتوقعنا بأنه انخفاض بالسكر وعند نقله للمستشفى فوجئنا أن إصابته عبارة عن جلطة بالدماغ.

وأضاف: ” أبلغت الطبيب بأننا كنّا ننوي الحج وطالما أن والدي تعرض لهذه الأزمة الطبية سنلغي حجنا ونؤجله لعام قادم، لكن الطبيب أخبرني بأنه سيتم إجراء عملية سحب الجلطة خلال ساعات ونقله بالقافلة الطبية للوقوف بعرفه، وبالفعل تم ذلك، وأجريت العملية في وقت قصير وتكللت بالنجاح وتم نقل والدي بالقافلة حيث تم تمكينه من الوقوف بعرفه”.

وقدم الحاج الإماراتي, شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين, على ما تقدمه من جهود عظيمة لخدمة ضيوف الرحمن ، مشيداً بالإمكانيات وحسن تعامل الكوادر الصحية وخبرتها، سائلا المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على ما يبذلونه من جهود وما يقدمونه من خدمات للحجاج.