 الصحة تمكن حاجاً إماراتياً تعرض لجلطة بالدماغ من إكمال حجه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الصحة تمكن حاجاً إماراتياً تعرض لجلطة بالدماغ من إكمال حجه تعليم الشرقية: مدارس العوامية جاهزة لبدء الدراسة 851 ألف م3 من المياه استهلاك عيد الأضحى في مكة والمشاعر تناول الفواكه والخضروات يعزز صحة الأمعاء السعودية للكهرباء: الشبكة شهدت أداءً طبيعياً ومستقراً طيلة أيام موسم الحج الدفاع المدني يهيئ 60 نقطة بالحرم المكي في طواف الوداع محافظ الحرث وأمين أمانة جازان يعايدان الجنود المرابطين بالحد الجنوبي رجل أمن بالمشاعر المقدسة يقوم بعمله رغم إصابته تنال إعجاب رواد مواقع التواصل أمير مكة: المملكة سجلت أرقاماً قياسية في نقل الحجاج هذا العام خادم الحرمين الشريفين يغادر منى ويصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة حجاج بيت الله الحرام الخطوط السعودية تجهز خطتها التشغيلية لعودة الحجاج لـ 100 وجهة داخلية ودولية الصحة تدعو الحجاج الذين يشكون من التهابات العيون بعدم التعرض للشمس

الصحة تمكن حاجاً إماراتياً تعرض لجلطة بالدماغ من إكمال حجه

الصحة تمكن حاجاً إماراتياً تعرض لجلطة بالدماغ من إكمال حجه
المناطق - واس

مكنت وزارة الصحة بتوفيق الله، حاجاً إماراتياً من إكمال حجه رغم تعرضه لجلطة بالدماغ قبل يوم واحد من الوقوف بعرفة، حيث أجريت له عملية سحب للجلطة في مدينة الملك عبدالله الطبية والحق بالقافلة الطبية، حيث تم نقله عبرها وتمكينه من الوقوف بعرفه.
وقال الحاج الإماراتي عمر عبدالله الشحي ـ ابن الحاج المريض ـ : قدمنا لأداء الحج وبعد أداء العمرة وعودتنا للسكن في مكة المكرمة، أغمي على والدي وتوقعنا بأنه انخفاض بالسكر وعند نقله للمستشفى فوجئنا أن إصابته عبارة عن جلطة بالدماغ.
وأضاف: ” أبلغت الطبيب بأننا كنّا ننوي الحج وطالما أن والدي تعرض لهذه الأزمة الطبية سنلغي حجنا ونؤجله لعام قادم، لكن الطبيب أخبرني بأنه سيتم إجراء عملية سحب الجلطة خلال ساعات ونقله بالقافلة الطبية للوقوف بعرفه، وبالفعل تم ذلك، وأجريت العملية في وقت قصير وتكللت بالنجاح وتم نقل والدي بالقافلة حيث تم تمكينه من الوقوف بعرفه”.
وقدم الحاج الإماراتي, شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين, على ما تقدمه من جهود عظيمة لخدمة ضيوف الرحمن ، مشيداً بالإمكانيات وحسن تعامل الكوادر الصحية وخبرتها، سائلا المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على ما يبذلونه من جهود وما يقدمونه من خدمات للحجاج.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>