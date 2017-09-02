برشلونة: ليفربول طلب الحصول على 200 مليون يورو للاستغناء عن كوتينيو

كشف نادي برشلونة الاسباني عن مطالبة ليفربول الإنجليزي بالحصول على 200 مليون يورو (183 مليون استرليني)، مقابل الاستغناء عن البرازيلي فيليب كوتينيو، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

ورفض ليفربول ثلاثة عروض من برشلونة لضم كوتينيو 25 عاما، الذي تقدم بطلب للرحيل عن النادي الإنجليزي.

وقال البرت سولر، مدير نادي برشلونة “ليفربول طلب 200 مليون يورو، وبديهيا لم نقبل ذلك”.

وأضاف “نشكر اللاعب على جهوده، لأنه قام بمجهود كبير لإظهار رغبته في الانضمام إلينا”.

وأكد سولر، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت “الوضع انتهى على ما انتهى عليه. لم يكن بوسعنا فعل أي شيء”.

وكان برشلونة يستهدف التعاقد مع كوتينيو بعد رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تبلغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وأكد ليفربول أن كوتينيو ليس مطروحا للبيع ورفض ثلاثة عروض من برشلونة لضمه؛ الأول بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني، والثاني بقيمة90 مليون إسترليني، والثالث بقيمة 114 مليون إسترليني في اليوم الأخير لفترة الانتقالات.