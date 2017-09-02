 ميانمار.. 60 ألف مسلم فروا من العنف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ميانمار.. 60 ألف مسلم فروا من العنف

ميانمار.. 60 ألف مسلم فروا من العنف
المناطق - وكالات

عبر نحو 60 ألف شخص من مسلمي الروهينغا الحدود من ميانمار إلى بنغلادش خلال الأيام الـ 8 الماضية، هربا من العنف الطائفي في ولاية راخين.
وقالت فيفيان تان المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، السبت، لـ”فرانس برس”: “العدد التقديري هو 85600 بحسب مختلف وكالات المساعدات، وسيستمر في الازدياد”.

وأظهرت بيانات رسمية جديدة أن حوالي 400 شخص قتلوا في أسبوع من القتال شمال غربي ميانمار، فيما قد تكون موجة العنف الأكثر دموية التي تتعرض لها الأقلية المسلمة خلال عقود.

ويقول الجيش في ميانمار إنه ينفذ عمليات تطهير ضد “إرهابيين متطرفين” لحماية المدنيين.

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