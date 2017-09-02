عادل عزت يطالب لاعبي المنتخب بالفوز على اليابان والتأهل للمونديال

طالب عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم من لاعبي المنتخب بالفوز على اليابان، لإسعاد الجماهير والوصول لكأس العالم بروسيا 2018 .

ويلتقي “الأخضر” ضيفه الياباني على ملعب الجوهرة المشعة، الثلاثاء المقبل، في الجولة العاشرة الأخيرة بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأكد عزت خلال اجتماعه مع لاعبي المنتخب الوطني أن المواجهة المقبلة مفترق طرق ولابديل عن الفوز بها من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم.

وأشار عزت إلى أن الإصرار والعزيمة هما السر لتحقيق الفوز وهدف المنتخب السعودي.

وأوضح عزت إنه يثق في قدرة اللاعبين لتخطي اليابان وإسعاد الجماهير السعودية.

ويحتل منتخبنا الوطني المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط عن اليابان المتصدر.