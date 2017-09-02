 سمو ولي العهد يوجه بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الياباني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سمو ولي العهد يوجه بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الياباني مارفيك يعيد المولد إلى معسكر الأخضر قبل مواجهة اليابان لهذه الأسباب احذر الإفراط في تناول اللحوم خلال العيد عادل عزت يطالب لاعبي المنتخب بالفوز على اليابان والتأهل للمونديال ميانمار.. 60 ألف مسلم فروا من العنف فيديو مؤثر.. طفل فاقد لذراعيه يساعد أخاه الرضيع برشلونة: ليفربول طلب الحصول على 200 مليون يورو للاستغناء عن كوتينيو “سترات ذكية” تحول الكلاب الضالة في تايلاند إلى حراس للشوارع الصحة تمكن حاجاً إماراتياً تعرض لجلطة بالدماغ من إكمال حجه تعليم الشرقية: مدارس العوامية جاهزة لبدء الدراسة 851 ألف م3 من المياه استهلاك عيد الأضحى في مكة والمشاعر تناول الفواكه والخضروات يعزز صحة الأمعاء

سمو ولي العهد يوجه بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الياباني

سمو ولي العهد يوجه بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الياباني
المناطق _ واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب اليابان ، التي ستقام يوم الثلاثاء 14 ذو الحجة 1438 الموافق 5 سبتمبر 2017 م ، دعمًا من سموه – حفظه الله – للمنتخب في مشواره للتأهل نحو نهائيات كأس العالم 2018م وتقديرًا لدور الجماهير الرياضية في مؤازرة المنتخب الوطني، ووفقًا لتوجيه سمو ولي العهد فسيتاح الحضور للجمهور مجانًا في ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة.

وبهذه المناسبة رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ خالص الشكر والتقدير والامتنان لسمو ولي العهد – حفظه الله – على هذا الدعم الذي يمثل الحافز الأكبر للاعبي المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم وتحقيق الإنجاز للوطن الغالي – بإذن الله-.

وعدّ هذا الاهتمام تجسيدًا حقيقيًا للرعاية المتواصلة والحرص الدائم من سموه – حفظه الله – تجاه الرياضة والرياضيين وتحفيزًا لهم لبلوغ أفضل النتائج في المحافل الدولية كافة وتمثيل الوطن خير تمثيل ، مشيدًا بالدور الفعال للجماهير في مؤازرة المنتخب الوطني ومتمنيًا التوفيق للجميع في هذا المشوار المهم للوصول إلى كأس العالم 2018م.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>