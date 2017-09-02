“الفيصل” يستقبل وزير الصحة وقائد قوات الأمن الخاصة ومدير الدفاع المدني

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي خالد الفيصل، في مقر الإمارة بمنى اليوم السبت ، قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري وعدد من ضباط القوات.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة، خلال اللقاء الذي حضره نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، إلى شرح عن جهود قوات أمن المنشآت في موسم الحج الحالي والتي تولت إدارة وتنظيم الحشود في قطارات المشاعر إلى جانب مساندة قوات الأمن الأخرى في مهام تأمين وحماية ضيوف الرحمن.

وبحسب اللوء الجباري فإن نحو ٩ آلاف ضابط وفرد شاركوا في تنفيذ خطة قوات أمن المنشآت خلال موسم حج العام الحالي.

كما استقبل سموه معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ واستمع أمير منطقة مكة المكرمة، خلال اللقاء الذي حضره نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، إلى شرح عن الجهود الطبية التي تم تقديمها لضيوف الرحمن خلال الفترة الماضية والتي شملت الخدمات العلاجية وإجراء العمليات وغسيل الكلى.

كما قدم وزير الصحة التهنئة لأمير المنطقة ونائبه بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، فيما حضر اللقاء عدد من القيادات بالوزارة .

كما استقبل الأمير خالد الفيصل مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة، خلال اللقاء الذي حضره نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، إلى شرح عن الخطة العامة للمديرية العامة للدفاع المدني المنفذة في حج هذا العام والتي تولى تنفيذها 17 ألف ضابطا وفردا تدعمهم أكثر من 3 آلاف آلية ومعدة مختلفة ومتطورة لتوفير أعلى درجات السلامة من المخاطر لضيوف الرحمن والتصدي.

كما قدم الفريق العمرو التهنئة لأمير المنطقة ونائبه بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، حضر اللقاء عدد من قيادات المديرية المشاركين في حج العام الحالي.