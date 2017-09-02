المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الانتحاري على محطة للكهرباء بالعراق

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري على محطة للكهرباء في مدينة سامراء بالعراق.

وجدد المصدر وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومة وشعبا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.