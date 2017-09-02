 المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الانتحاري على محطة للكهرباء بالعراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الانتحاري على محطة للكهرباء بالعراق

المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الانتحاري على محطة للكهرباء بالعراق
المناطق _ واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري على محطة للكهرباء في مدينة سامراء بالعراق.
وجدد المصدر وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومة وشعبا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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