” عيد املج اجمل”

فعاليات مهرجان واحتفالات العيد بمحافظة أملج تتواصل مساء اليوم لليوم الثاني على التوالي بحديقة الاحتفالات العامة وتنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بإشراف سياحية أملج بالتعاون مع البلدية والجهات المشاركة وبدأ البرنامج الذي انطلق أول أيام العيد بعنوان فرحة الطفل ويستمر طيلة أيام عيد الأضحى المبارك لرسم الابتسامة على محيا الأطفال ويشتمل على العديد من المشاركات والمسابقات الثقافية والألعاب الترفيهية بقيادة فرقة لحظات المرح وشهدت الحديقة مقر الاحتفال إقبال العائلات وأطفالهم لحضور المهرجان وتستمر الفعاليات لساعات متأخرة من الليل في ظل اعتدال الأجواء، وبإشراف ميداني من عضو لجنة التنمية السياحية بأملج رجل الاعمال اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز الجهني.