 اختتام فعاليات حكايات من تاريخ املج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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اختتام فعاليات حكايات من تاريخ املج

اختتام فعاليات حكايات من تاريخ املج
المناطق _ فايز السميري
اختتمت فعاليات (حكايات من تاريخ أملج) التي نظمها قسم التراث بإشراف فرع السياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك في القلعة التاريخية بمحافظة املج وشهدت الفعاليات التي استمرت 10 أيام توافد الزوار على أركان المعارض التي اشتملت على ركن الحرف اليدوية والتراث البحري وركن الشبحة.
وأوضح رئيس الحرفيين في املج احمد محمد العلاطي ان القلعة التاريخية فتحت أبوابها على مدى الأيام الماضية من الساعة الخامسة عصراً الى الساعة العاشرة ليلاً وقد خصص يومي الأربعاء والخميس للعوائل ، ويتعرف الزائر على الحرف اليدوية من صناعة الاشورة والادوات البحرية التراثية والحبال المصنوعة من ليف النخل والأواني الفخارية والنحاسية القديمة والقصص التاريخية التي تجسد معاناة الماضي ومقارنته بالحاضر وما نعيشه اليوم من رغد العيش وراحة شملت الجميع وكذلك معرض الآثار الخاص بمركز الشبحة الذي يحتوي على المقتنيات التراثية وغيرها.

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