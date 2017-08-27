 صحة جازان تؤكّد عزل 5 حالات مصابة بالكوليرا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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صحة جازان تؤكّد عزل 5 حالات مصابة بالكوليرا

صحة جازان تؤكّد عزل 5 حالات مصابة بالكوليرا
المناطق _ جازان

أعلنت صحة جازان تسجيل عدد 5 حالات مصابة بالكوليرا، تعود جميعها لغير سعوديين.

وأوضحت صحة جازان، في بيان لها، أنّه تم حصر هذه الحالات في قطاع الداير بني مالك، في منطقة محدودة، وتم التعامل مع جميع الحالات، وفق الاشتراطات والإجراءات الطبية، التي اتخذت استباقياً قبل ظهور النتائج التأكيدية، توقعاً لمثل هذه الحالات، وتم إعطاء المصابين الأدوية اللازمة وتماثلوا جميعهم للشفاء.

وأكّدت أنّه “بفضل الله تعالى، تم عزل الميكروب المسبب للمرض، وتحديد نوعه، بمختبر مستشفى الملك فهد المركزي، وهو من سلالة الميكروب نفسه، الذي تم عزله من قبل منظمة الصحة العالمية بدولة اليمن الشقيقة”.

ونوّهت بأنه “نظراً لتنويم هذه الحالات أولياً بمستشفى بني مالك، فقد تم تخصيص المستشفى لحالات الإسهال المائي فقط، ونقل باقي خدمات المستشفى لمستشفيي العيدابي وفيفاء، كما تم تشغيل مركز الرعاية الأولية ببني مالك كمركز طوارئ على مدار 24 ساعة، لخدمة المحافظة، حتى إشعار آخر”.

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