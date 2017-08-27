 أمطار على محافظة قلوة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمطار على محافظة قلوة

أمطار على محافظة قلوة
المناطق _ الباحة
صرح بذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان بن دايس الغامدي بانه هطلت مساء اليوم السبت امطار من متوسطه الى غزيره على محافظة قلوة وجبال شدا وبداية وادي نيرا سالت على اثرها الاوديه والشِعاب ،  وقد تعرضت سياره من نوع صالون اثناء محاولة قائد المركبة الانتقال عبر وادي نيرا مما ادى الى انقلابها ، وقد نجحت العائله المكونه من ستة اشخاص في الخروج من المركبه بسلامه ولكن تم وفاة طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات نتيجة انقلاب المركبه عليه وبوصول الفرقه للموقع ومباشرة الحالة تم اخراج الطفل من تحت المركبه كما وقع احتجاز لمركبه بوادي سمعه بها شخصين وتم خروجهم وهم بصحة جيده ولله الحمد كما احتجز مركبه بوادي محلا لعائله مكونه من شخصين وتم خروجهم وهم بصحه جيده ولله الحمد ومازالت الفرق الميدانيه و دوريات السلامه تعمل في جميع المواقع تحسباً لأي طارئ لا قدر الله
وأهاب بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء هطول الأمطار والاستماع إلى تنبيهات وتعليمات الدفاع المدني متمنين للجميع السلامة الدائمة

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