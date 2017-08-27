 ترامب : يرشح سفيرين جديدين لبلاده في ألمانيا والهند | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ترامب : يرشح سفيرين جديدين لبلاده في ألمانيا والهند

ترامب : يرشح سفيرين جديدين لبلاده في ألمانيا والهند
المناطق _ واشنطن

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفيرين جديدين للولايات المتحدة في ألمانيا والهند.
وأفاد البيت الأبيض بأن ترامب رشّح ريتشارد غرينيل، المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إبان ولاية الرئيس السابق جورج بوش الابن، سفيرا للولايات المتحدة لدى ألمانيا، و كينيث جاستر، المستشار الاقتصادي لترامب والمسؤول الكبير الأسبق في إدارة بوش الابن، سفيرًا للولايات المتحدة لدى الهند.
ويتطلب هذان الترشيحان موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يباشر السفيران عملهما.

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